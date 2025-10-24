Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 25

Archivo - Concluye el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, con olas todavía de dos metros - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi un aumento de la inestabilidad meteorológica, con abundante nubosidad y descenso de las temperaturas máximas.

A lo largo del día predominarán las nubes y llegarán las lluvias, que serán más frecuentes durante la segunda mitad de la jornada, especialmente en el interior.

El viento soplará del oeste-suroeste al principio, pero girará a noroeste con el avance de la jornada. Las temperaturas mínimas serán algo más suaves, mientras que las máximas descenderán y no superarán los 15 grados en muchos puntos del interior.