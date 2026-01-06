El primer premio de la lotería de 'El Niño' ha caído 18 veces en Bilbao, nueve en San Sebastián y una en Vitoria

Archivo - Varios boletos de la Lotería del Niño. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería de 'El Niño' ha caído un total de 18 veces en Bilbao, en nueve ocasiones en San Sebastián y una vez en Vitoria, según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La última vez que tocó en Euskadi el primer premio fue en 2024 y dejó más de cinco millones de euros.

En concreto, la capital vizcaína ha sido agraciada con el premio gordo de la lotería de 'El Niño' en 1916, 1936, 1945, 1946, 1955, 1958, 1963, 1964, 1966, 1969, 1972, 1978, 1981, 1989, 1999, 2016, 2018 y 2021. Además, en la localidad vizcaína de Barakaldo tocó el primer premio en 1998 y en 2002; en Getxo en 1982, 1986 y 1998; en Plentzia en 1989 y 2024 y en Leioa en 2024.

En San Sebastián ha caído el primer premio del sorteo del 6 de enero en nueve ocasiones (1923, 1927, 1930, 1944, 1963, 1972, 2020, 2021 y 2024). En Gipuzkoa también fueron agraciadas Azkoitia en 1995, Oñate en 1963 y Pasai Antxo en 2016.

Álava ha sido el territorio menos afortunado en este sorteo. El mayor premio sólo recayó en Vitoria en 1987, mientras que en 2024 los municipios Laudio y Oyón resultaron agraciados.

El sorteo se celebrará este martes, 6 de enero, a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, por el sistema de bombos múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros. El total de la emisión es de 1.100.000.000 euros.

En total, se distribuye el 70% de la emisión en premios, es decir, 770.000.000 euros. Los premios más importantes son un primer premio de 2.000.000 de euros por serie, un segundo premio de 750.000 euros por serie y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

EN 2025, DOS MILLONES

En el último sorteo celebrado, el primer premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' pasó de largo en Euskadi, si bien el segundo y el tercero repartieron alrededor de dos millones de euros en distintas localidades vascas. El primer premio se vendió íntegramente en León.

El segundo premio, 06.766, estuvo muy repartido. La Administración número 9 de San Sebastián, ubicada en la calle Bermingham, repartió 750.000 euros entre diez de sus clientes, a quienes vendió una serie de este segundo premio de El Niño.

En Plentzia (Bizkaia), la Administración número 1 vendió dos décimos (150.000 euros) por app, y este segundo premio de El Niño también visitó la localidad vizcaína de Güeñes, en concreto un décimo.

El número 06.766 también llegó al barrio de Astrabudua, en el municipio vizcaíno de Erandio, vendido en un punto de venta ubicado en la calle Etxegorri.

El tercer premio de El Niño, el 66.777, también se vendió en numerosas localidades, entre ellas Vitoria, donde la administración número 17 repartió 750.000 euros del tercer premio de la lotería de El Niño a través de 30 décimos.

También vendió parte de este tercer premio la administración número 4 de la localidad vizcaína de Leioa, situada en el centro comercial Artea. En concreto, se repartieron 50.000 euros correspondientes a dos décimos. Otro décimo premiado con 25.000 euros fue vendido en la administración número 21 de Bilbao.

Asimismo, un estanco de la calle Duque de Mandas de San Sebastián y un punto de venta de la calle Julio Urkijo de Pasai Trintxerpe también vendieron parte del 66.777.

MÁS DE 5 MILLONES EN 2024

La última vez que cayó en Euskadi el primer premio de la lotería de El Niño fue en 2024 cuando el número 94.974, dejó más de 5 millones de euros en el País Vasco, a los que se sumó el 'pellizco' que también supuso el tercer premio, 57.033, en localidades como Llodio, Leioa, Rentería, Lasarte o Zarautz.

En lo que respecta a Bizkaia, Lotería Artea, ubicada en el centro comercial Artea de Leioa, en Bizkaia, repartió dos millones de euros tras vender diez décimos del primer premio, el número 94.974, mientras que también en territorio vizcaíno la administración número 1 de Plentzia distribuyó un total de siete décimos que suponían 1,4 millones.

En Gipuzkoa, dos administraciones de San Sebastián repartieron también boletos del primer premio. Así, la ubicada en la calle Matía, en el barrio donostiarra de El Antiguo, vendió cinco décimos del 94.974, lo que supone un millón de euros.

Por su parte, en la administración de la calle Secundino Esnaola, en el barrio de Gros, se adquirió un décimo del mismo número, que se tradujo en 200.000 euros. A ellos se sumó otro décimo distribuido a través de la web oficial de loterías en Hondarribia.

En el caso de Álava, la administración 'El topito de la Suerte', en Oyón, vendió a través de máquina un décimo del primer premio, que supuso 200.000 euros para el agraciado. También en Álava resultó afortunada la localidad de Laudio, donde desde la administración ubicada en la Avenida Zumalakarregi se vendió el primer premio.