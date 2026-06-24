Problemas de refrigeración obligan a cambios y suspensiones en el transporte durante la ola de calor en Euskadi

Archivo - La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca - IREKIA - Archivo

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha asegurado que la actual ola de calor en Euskadi, con temperaturas extremas, está afectando a la movilidad, "principalmente a los sistemas de refrigeración" de las unidades, lo que ha obligado a suspensión o cambio de frecuencias en algunos medios de transporte en Euskadi.

Según ha asegurado en una entrevista en radio Euskadi, debido a que el Departamento prioriza "el confort de la gente y la seguridad de los trabajadores", se están adoptando medidas, como la suspensión de algunos servicios o el cambio de frecuencias, "con el objetivo de que la gente vaya lo mejor posible".

Para la consejera, estas temperaturas "no están respondiendo como habitualmente" y, pese a "todas las medidas adoptadas y los protocolos activados", el calor "ha pillado a todos y a todas", tanto "en el día a día" como en "todo lo demás". "Vamos a ver si podemos ir resolviendo y si baja un poco la temperatura, vamos mejorando", ha señalado.

García Chueca ha añadido que, "cuando se habla de cambio climático, y hay gente que todavía duda de los efectos o los niega, igual tienen que empezar a tomar buena nota".