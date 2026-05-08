La producción industrial baja en Euskadi un 1,4% en marzo

Archivo - Un trabajador con la carcasa de un vehículo en la planta de Mercedes Vitoria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha caído en Euskadi un 1,4% el pasado mes de marzo, en comparación con el mismo mes de 2025, frente al incremento del 2,1% registrado en la media del Estado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El País Vasco fue una de las ocho comunidades autónomas en la que la producción industrial se ha reducido el pasado mes de marzo en términos interanuales, una caída que lidera Extremadura, con un 13,9% menos, junto a Asturias y Baleares con retrocesos del 7,1% y 5%, respectivamente.

Por contra, Murcia, con un incremento del 11,7%, es la región con una mejor evolución en este indicador, seguida de Castilla y León (+9,6%) y Andalucía (+7,1%).

En lo que va de año la producción industrial en País Vasco ha bajado un 3%, un descenso más acusado que la media del Estado, del 0,7%. En este caso, la mayor caída corresponde a Asturias, con un 8,5% menos, y, entre la comunidades con evolución positiva, destaca Castilla y León, con un 8,1% más.