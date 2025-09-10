La producción industrial en Euskadi sube un 2% en julio

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) en Euskadi se ha incrementado un 2% el pasado mes de julio, en comparación con el mismo mes de 2024, tres décimas por debajo de la media estatal, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial creció en julio en doce comunidades autónomas y disminuyó en otras cinco. Entre las primeras, destacan Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%), mientras que las mayores caídas corresponden a Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria (de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente).

Euskadi se encuentra entre las comunidades con una evolución positiva de este indicador, aunque el crecimiento, del 2%, se situó por debajo de la media estatal del 2,3%.

Sin embargo, en lo que va de año hasta julio, la producción industrial en País Vasco se redujo un 2%, la caída más acusada del conjunto de autonomías. La media estatal, por su parte, experimentó un incremento del 0,6%.