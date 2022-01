El programa Barriek expone los dibujos de Izaskun Araluzea en Sala Rekalde de Bilbao

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La sala Rekalde de Bilbao acogerá desde este próximo martes, 25 de enero, y hasta el día 27 de marzo una muestra de dibujos de Izaskun Araluzea dentro del ciclo de exposiciones Barriek, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia y que presenta obras de diferentes artistas becados por esta institución.

En esta décima edición del programa Barriek se exponen una selección de los trabajos de Jenni Alvarado, Javier R. Pérez-Curiel, Urtzi Urkixo, Izaskun Araluzea y Mikel Erkiaga, según ha informado la Diputación vizcaína.

La exposición de Izaskun Araluzea presenta algunos de los trabajos que la artista ha realizado desde 2019, aunque la mayoría han sido creados en los últimos seis meses. Son dibujos que recogen de alguna manera las preocupaciones e intereses que articulan la obra de esta joven creadora bilbaína, que explica que "son dibujos sobre papel en los que la luz, las superposiciones y el color tienen una importancia fundamental".

Por un lado, la marca de lo hecho y lo borrado aparece de manera literal en sus dibujos. "Lo que he dibujado al inicio es determinante --relata Araluzea-- bien porque aparece en lo borrado o bien porque no se puede cubrir del todo, de modo que no puedo volver al dibujo inicial ni tampoco puedo taparlo totalmente. Esto tiene que ver con el material usado y la manera en la que lo utilizo".

Los dibujos están hechos a lápiz, ejerciendo bastante presión sobre el papel en la mayoría de los casos. Esta manera de trabajar le da "un carácter concreto" y determina "lo que se puede hacer y por lo tanto, el resultado".

Según ha avanzado la Diputación, la próxima exposición de Barriek 2022 mostrará las obras de Mikel Erkiaga del 29 de marzo al 29 de mayo de 2022.