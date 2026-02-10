El programa Itsasoratu impulsa el relevo generacional en la pesca vasca y acerca a los jóvenes al oficio del mar

Presentación en Pasaia del programa Itsasoratu - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha presentado este martes en Pasaia (Gipuzkoa) una nueva edición del programa de becas Itsasoratu, una iniciativa destinada a fomentar el relevo generacional en el sector pesquero y facilitar que jóvenes en formación puedan realizar prácticas a bordo de buques de pesca.

En la presentación ha participado el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, quien ha defendido que si se quiere garantizar el futuro de la pesca es necesario "facilitar que las nuevas generaciones puedan formarse en condiciones reales y acceder al mar con apoyo público".

Desde el Gobierno Vasco han apuntado que el envejecimiento del sector pesquero "es una realidad a escala mundial", ya que más del 80% de los productores de la industria pesquera supera los 60 años, y cada año, numerosos profesionales abandonan la actividad.

A esta situación se suma la dificultad de atraer a jóvenes, "debido tanto a la exigencia del oficio como a la necesidad de formación específica previa, que en muchos casos supone un coste que desincentiva el acceso".

Además, han señalado que "el aprendizaje tradicional del oficio, basado en la transmisión directa entre generaciones, resulta hoy más complejo". La normativa impide que personas no inscritas como tripulantes embarquen, lo que "limita las oportunidades de aprendizaje práctico, esencial en un trabajo en el que la experiencia directa es clave para conocer los caladeros, los fondos marinos o el comportamiento" de las especies.

ESTANCIAS FORMATIVAS

El programa Itsasoratu ofrece a estudiantes de formación náutico-pesquera la posibilidad de realizar estancias formativas en buques con puerto base en Euskadi, durante períodos equivalentes a una marea, de aproximadamente entre 20 y 30 días. Estas prácticas permiten conocer de primera mano las condiciones reales del trabajo en la mar y facilitan la transición al empleo en el sector.

Las ayudas cubren gastos esenciales como desplazamiento, manutención, material, equipos de trabajo y otros costes asociados a la estancia formativa, así como la gratificación al alumnado y las cotizaciones a la Seguridad Social.

En 2025 participaron 14 jóvenes, frente a los 11 registrados en 2024. Por centros, la mayor parte del alumnado procedía del CIFP Náutico Pesquero Blas de Lezo de Pasaia, con 11 estudiantes, mientras que el centro de Ondarroa aportó uno y la Escuela de Náutica de Bermeo, dos. También aumentó la actividad en los buques participantes, con 12 embarcaciones implicadas en 2025 frente a nueve del año anterior.

Los barcos que acogieron al alumnado tuvieron su puerto base principalmente en Getaria, donde participaron seis embarcaciones, así como en Hondarribia, Ondarroa, Bermeo y Pasaia.

Azkue ha subrayado la importancia "estratégica" de esta iniciativa y ha destacado que "la pesca forma parte de nuestra identidad como pueblo y de nuestra economía". "Programas como Itsasoratu no solo ayudan a los jóvenes a adquirir experiencia, sino que también garantizan que el conocimiento y la actividad pesquera tengan continuidad en nuestros puertos", ha afirmado.

Las becas están dirigidas a alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y superior en los centros de Formación Náutico-Pesquera de Pasaia, Bermeo y Ondarroa, y que haya superado las asignaturas correspondientes. Las empresas pesqueras participantes asumen la tutela del alumnado durante la estancia y elaboran un informe final de evaluación de las prácticas.