El programa Parketarrak de San Sebastián, para jugar en euskara en el parque, ofrecerá 22 plazas este mes

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SAN SEBASTIÁN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa Parketarrak del Ayuntamiento de San Sebastián, para jugar en euskara en el parque, ofrecerá 22 plazas y parques de la ciudad entre el lunes y el 26 de octubre.

El Servicio de Euskara del Consistorio donostiarra y las comisiones de euskara de los barrios quieren, según han explicado, "fortalecer el uso de la lengua durante el ocio" y, precisamente, para trabajar en este ámbito, crearon conjuntamente el proyecto Parketarrak, con el fin de "que los niños y las niñas, así como sus familiares, pudieran jugar en euskara en la calle".

Esta iniciativa se organiza durante el curso escolar, en octubre, febrero-marzo y mayo, de lunes a viernes, y es gratuita. Este primer turno comenzará el 5 de octubre finalizando el 26 (el 12 de octubre no habrá sesiones).

Mediante esta iniciativa, se organizan sesiones dinamizadas de juegos en los parques y plazas de la ciudad para dos grupos de edad que van de 3 a 5 años en Zabu Zibu (con una persona responsable) y de 6 a 9 años en Txirrintxon.

Parketarrak se desarrollará en los barrios de Gros, Antiguo, Altza, Añorga, Bidebieta, Riberas de Loiola, Herrera, Igeldo, Txomiñenea, Martutene, Amara, Amara Berri, Parte Vieja, Egia, Aiete, Morlans, Ibaeta e Intxaurrondo. El pasado mes de mayo participaron 848 niños y niñas. Durante este curso, Parketarrak llegara a 17 barrios o zonas de la ciudad.