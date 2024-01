La programación expositiva de 2024 en Tabakalera se enfocará hacia la escultura en el contexto vasco e internacional

Este calendario coincidirá con los centenarios de Eduardo Chillida y Néstor Basterretxea



La programación expositiva de 2024 en Tabakalera se enfocará en la disciplina de la escultura, explorando diversas corrientes y tendencias

tanto en el contexto vasco como en el internacional. Este enfoque coincidirá con los centenarios de Eduardo Chillida y Néstor Basterretxea.

Según han señalado desde el centro de cultura contemporánea de San Sebastián, a través de una programación "ambiciosa", Tabakalera "no solo celebra la riqueza del arte escultórico contemporáneo, sino que también busca ofrecer nuevas perspectivas y contextos para apreciar esta expresión artística".

Así, la sala principal de exposiciones acogerá a lo largo del año tres muestras que explorarán "aspectos únicos" del arte escultórico

actual. La exposición 'Larruak eta izurrak (Pieles y pliegues)', comisariada por Laura Vallés Vílchez, se adentra en la escultura vasca contemporánea, destacando "la prominencia internacional de nuevas generaciones de artistas".

"Explorando lo matérico, el espacio, el cuerpo y el movimiento, las obras se acercan a lo performativo y a lo coreográfico", han detallado desde Tabakalera, al tiempo que han precisado que la exposición incluirá obras de nueva producción de las artistas Sahatsa Jauregi, June Crespo, Kimia Kamvari y Yael Davids y obras de Nora Aurrekoetxea, Iman Issa y Lúcia Koch.

Las obras de nueva producción serán activadas por artistas y colectivos de performance y danza contemporánea como el colectivo Tripak o Beatriz Setién, entre otras. La muestra estará abierta al público desde el 24 de febrero hasta el 2 de junio.

TOPALEKUAK

La exposición 'Topalekuak (Lugares de encuentro)', comisariada por Soledad Gutiérrez y programada para el mes de junio, examinará el legado artístico de Eduardo Chillida en el contexto contemporáneo. La muestra incluirá obras tanto del propio Chillida como de artistas vascos e internacionales. Algunos de estos últimos crearán nuevas producciones en estrecha relación con Chillida Leku y sus archivos.

La exposición se inspira en la visión 'holística' de Chillida sobre el arte, "conectado con la naturaleza, y su apoyo a la intuición como método de trabajo". Entre los artistas participantes se encuentran Elena Aitzkoa, Josu Bilbao, Christian Salablanca, JUF Project, Laia Estruch, Marianna Simnett y Sheroanawe Hakihiiwe.

El año expositivo de la sala principal del centro concluirá con una exposición individual dedicada a Gabriel Chaile, artista argentino que alcanzó fama internacional con su participación en la última edición de la Bienal de Venecia. Chaile es conocido por sus impactantes esculturas de gran formato elaboradas con adobe, que evocan las formas y usos, tanto domésticos como rituales, de la cerámica precolombina.

Esta exposición, que marcará la primera gran presentación individual de Chaile en el Estado, ofrecerá nuevas producciones creadas específicamente para Tabakalera a partir del mes de octubre hasta el mes de febrero de 2025.

SALA DE EXPOSICIONES 2

En 2024, la Sala de Exposiciones 2 de Tabakalera continuará ofreciendo su programa anual de exposiciones con un "ecléctico abanico de propuestas artísticas que proporciona al público la oportunidad de explorar diversas formas de expresión y perspectivas creativas", han apuntado desde el centro donostiarra.

La primera exposición del año tiene como objetivo introducir al gran público en el trabajo de creadores locales. La muestra 'You want it to be art and I want it to be magazine (Tú quieres que sea arte y yo quiero que sea una revista)' establecerá un diálogo entre Hilary Lloyd, artista inglesa con experiencia en vídeo, sonido, escultura, pintura e instalaciones, y los fundadores de la revista 'Many of Them', Antonio Macarro y Pedro Canicoba. La exhibición estará abierta al público a partir del 27 de enero.

Asimismo, desde el 26 de abril hasta el 25 de agosto, la sala de exposiciones 2 albergará la cuarta edición de 'Situ-akzioak', dedicada especialmente al público familiar. La artista María Jerez, cuyo trabajo se desplaza entre la coreografía, el cine y las artes visuales, tomará parte en esta exposición. En septiembre, coincidiendo con el Festival de San Sebastián, la sala exhibirá el trabajo de creadores del ámbito audiovisual.

Todas las exposiciones contarán con un amplio programa de actividades: conferencias, visitas dialogadas, talleres de arte para familias y el curso de aproximación de arte contemporáneo Arte-makina.