Una protesta de trabajadores de Tubos Reunidos corta al tráfico durante 20 minutos la A-625 a la altura de Amurrio

Un centenar de trabajadores han participado en la movilización - ESK

VITORIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una protesta de los trabajadores de Tubos Reunidos ha mantenido cortada al tráfico la carretera A-625, a la altura del Polígono Industrial de Amurrio (Álava), entre las 10.10 y las 10.30 horas, según han informado a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

En la movilización, cerca de un centenar de trabajadores han lanzado proclamas contra los despidos en las plantas de esta empresa en Amurrio y Trapagaran (Bizkaia), en las que la compañía prevé eliminar 285 empleos.

Durante la protesta, los trabajadores han desplegado sobre la carretera una pancarta contra el Expediente de Regulación de Empleo presentado por la dirección y han protagonizado una sentada.