El proyecto audiovisual 'Ruta Bizkaia', galardonado en los Premios de Marketing de Euskadi

Premios de Marketing de Euskadi - CEBEK

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto audiovisual 'Ruta Bizkaia', impulsado por Cebek con el apoyo de BBK Fundazioa, ha sido galardonado en los Premios de Marketing de Euskadi, organizados por AMA, en la categoría de Marketing Social.

Este reconocimiento pone en valor una iniciativa que busca acercar a la sociedad las historias de empresas, personas emprendedoras y equipos que generan actividad, empleo y oportunidades desde las diferentes comarcas de Bizkaia, contribuyendo a su desarrollo económico y social, según ha informado Cebek.

Bajo el lema 'El futuro se juega en nuestras comarcas', Ruta Bizkaia propone una manera diferente de hablar de empresa, situando en el centro de las conversaciones no solo su actividad económica, sino también las personas, los valores y los compromisos que hay detrás de cada proyecto empresarial.

Esta edición de Ruta Bizkaia ha recorrido Urdaibai, Durangaldea y Enkarterri mediante un formato audiovisual que tiene como elemento común un sofá, trasladado a diferentes espacios emblemáticos de estas comarcas para convertirse en lugar de encuentro y conversación.

CONECTAR EXPERIENCIAS

Este planteamiento creativo permite sacar la comunicación empresarial de sus entornos habituales y conectar las experiencias de las personas protagonistas con cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad.

A lo largo de sus tres capítulos, el proyecto aborda temas como la inteligencia artificial y la transformación tecnológica, la igualdad de oportunidades, el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, la salud mental, el bienestar de los equipos, la inclusión laboral, el cuidado del entorno y el arraigo territorial. Cuestiones que muestran cómo los grandes retos sociales también están presentes en las decisiones cotidianas de las empresas y de quienes emprenden.

Desde esta perspectiva, el responsable de Emprendimiento de Cebek y conductor de las conversaciones, Albert Soro, ha afirmado que "Ruta Bizkaia parte de una convicción: empresa y sociedad no son realidades independientes, sino partes de un mismo conjunto". "La actividad empresarial contribuye al bienestar colectivo, y el desarrollo sostenible de las comarcas requiere generar oportunidades profesionales y proyectos con futuro, respetando su identidad", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que "dar voz a las empresas en su entorno, es entender su ADN como un conjunto tratando temas que preocupan tanto a las personas empresarias como a las trabajadoras y por extensión a la sociedad".

URDAIBAI

La primera edición de Ruta Bizkaia está integrada por tres capítulos protagonizados por experiencias empresariales que permiten abordar diferentes retos compartidos. El primer capítulo es Urdaibai-Revitalizar sin renunciar a ser Urdaibai. Con John Pollock, de RK Solutions, e Ibon Miranda, de Ubai Factoría, la conversación profundiza en las oportunidades de emprender, crear empleo, atraer talento y desarrollar proyectos empresariales desde la comarca, combinando crecimiento económico, colaboración y respeto por el entorno.

El capítulo Durangaldea-La revolución de la IA llega al corazón industrial de Bizkaia. Leire Legarreta, fundadora de We Are Clickers, comparte su experiencia como emprendedora tecnológica y reflexiona sobre la inteligencia artificial, la transformación del empleo, la salud mental, la conciliación y la importancia de impulsar referentes femeninos en el ámbito científico y tecnológico.

Finalmente, en el capítulo Enkarterri-El territorio que quiere volver a crecer sin dejar a nadie atrás, Eva García Vicente, de Urbegi, aborda la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, la innovación social, el emprendimiento de proximidad y la importancia de la colaboración para generar oportunidades y afrontar los retos demográficos del territorio.

El galardón reconoce una propuesta que utiliza el marketing y la comunicación para sensibilizar, generar reflexión y poner en valor la relación entre desarrollo empresarial, bienestar de las personas y futuro de las comarcas.

AGENDA 2030

El proyecto conecta, además, con diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con el trabajo decente y el crecimiento económico, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género y la reducción de las desigualdades.

En palabras del responsable de Marketing de Cebek, Imanol Aparicio, el reconocimiento tiene un "significado especial porque demuestra que innovar en los formatos para comunicar nuevos objetivos también tiene valor".

Aparicio ha destacado también la importancia de apostar por una comunicación empresarial que vaya más allá de los productos y servicios, y que permita hacer visible el impacto social de las empresas. "Empresa y sociedad forman parte de una misma realidad, y desde la comunicación también tenemos la responsabilidad de ayudar a que esa relación se conozca y se valore", ha concluido.