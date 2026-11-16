El proyecto de crematorio junto al colegio Ibaibe de Barakaldo queda descartado tras el desistimiento de la promotora

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de construcción de un horno crematorio junto al colegio barakaldés Ibaibe ha quedado finalmente descartado después de que la empresa promotora haya desistido de la autorización ambiental que tramitaba ante el Gobierno Vasco desde noviembre de 2023.

Según ha informado el consistorio de la localidad fabril, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha aceptado la renuncia de la empresa y ha declarado concluido el procedimiento, según la resolución que ha recibido este lunes.

La renuncia llega cuando está a punto de cumplirse un año de la suspensión de licencias para implantar nuevos crematorios en el municipio. La medida fue acordada en noviembre de 2025 por el Área de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, que dirige el concejal socialista Juan Antonio Pizarro Furones, al amparo del artículo 85 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo.

Además, desde el Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural se elaboraron dos informes relacionados con la incompatibilidad del crematorio con la protección de la salud y el medio ambiente.

La concejala del Área de Desarrollo Sostenible y Medio Natural, Alba Delgado, ha señalado que "dijimos a las familias de Ibaibe que íbamos a utilizar todas las herramientas que la ley pone en manos del Ayuntamiento, y eso es lo que hemos hecho. Hoy podemos decir que el entorno del colegio queda protegido".

En 2023, el Ayuntamiento denegó la licencia de obras solicitada por la empresa y, posteriormente, en marzo de 2026, aprobó inicialmente el Plan Especial que regula por primera vez el uso de crematorio en Barakaldo. El documento excluye estas instalaciones del suelo urbano residencial y fija distancias de protección respecto a los núcleos de población y los espacios vulnerables.

Por su parte, la comunidad educativa del colegio público Ibaibe y los vecinos de Beurko Viejo habían reclamado la paralización del proyecto, previsto a escasos metros del centro, mediante una campaña de recogida de firmas que superó los 1.500 apoyos.