El proyecto definitivo de la fase I de la Variante de Ermua se aprobará el jueves y las obras comenzarán a final de año

Archivo - El diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Carlos Alzaga, presenta en rueda de prensa el proyecto inicial de la Variante de Ermua - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia aprobará este jueves el proyecto definitivo de la Variante Oeste de Ermua en su Fase I-Urtia, cuyas obras comenzarán a finales de este año con una inversión de 20,7 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 36 meses.

Los principales detalles del proyecto han sido presentados este martes en la propia localidad de Ermua por el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, junto a la alcaldesa, Beatriz Gamiz.

Según ha anunciado el diputado, el Consejo de Gobierno foral aprobará este próximo jueves, 7 de mayo, el documento final, con lo que se dará comienzo al proceso administrativo previo a la ejecución de las obras. "Estamos en la línea de salida para la ejecución de las obras", ha valorado.

El proyecto, que ya contaba con el Informe de Impacto Ambiental (IIA), no ha recibido ninguna alegación ciudadana durante el proceso de información pública. No obstante, sí se han incluido cuatro aportaciones de las administraciones, entre ellas del propio Ayuntamiento de Ermua.

En función del cronograma previsto, una vez culminadas las fases de licitación y adjudicación, se espera iniciar los trabajos a finales de este mismo año con un plazo de ejecución estimado de 36 meses.

En total, se contará con un presupuesto de licitación de 20.777.458,17 euros para esta primera fase de la futura Variante Oeste, cuyo trazado completo conectará las carreteras BI-3302 y BI-2301 a través del monte Mallumendi.

En palabras de Carlos Alzaga, este proyecto, que no es "sencillo", supone "una actuación estratégica para mejorar la circulación en el núcleo urbano de Ermua y reforzar su conexión con las zonas industriales del municipio".

"Avanzar en la seguridad vial y en la calidad de vida de la ciudadanía es una prioridad en nuestra forma de entender la cohesión y la vertebración de Bizkaia", ha asegurado.

El diputado foral ha reafirmado el "firme compromiso" de la Diputación Foral de Bizkaia con este proyecto "necesario" y ha anunciado que la fase II, correspondiente a Mallumendi, se iniciará tras la finalización de la de Urtia. El proyecto se encuentra ya en fase de redacción.

Por su parte, Beatriz Gámiz ha valorado este nuevo "paso en la dirección correcta" en la que es "una de las infraestructuras más importantes de las últimas décadas" para Ermua y que se lleva esperando "años".

En este sentido, ha advertido de que "la gente en Ermua ha oído muchos anuncios y ahora quiere certezas". "Necesita saber qué va a pasar y, lo más importante, cuándo va a pasar y cómo se va a cumplir y respetar este nuevo compromiso", ha insistido. Por ello, ha señalado que el "papel" del Ayuntamiento es ser "ser exigente" y, por ello, estará "vigilando para que este proyecto no vuelva a desviarse".

Asimismo, ha incidido en que "Ermua necesita una solución completa que saque definitivamente el tráfico pesado del centro" del municipio.

EL TRAZADO

El nuevo trazado se iniciará en la antigua N-634 y concluirá en la nueva rotonda de Urtia en la BI-3302, dejando preparada la conexión con la segunda fase mediante la ejecución de la rotonda de Izarra, ubicada en el entorno del edificio municipal del mismo nombre.

El itinerario contará con tres rotondas principales -Urtia, Izarra y Zearreko-, así como con un vial de acceso a la zona urbana que incorporará un itinerario peatonal para garantizar "la conexión segura" con las aceras existentes.

Se contempla una calzada de dos carriles, uno por sentido, con arcenes de un metro y velocidades de diseño adaptadas a cada tramo: 60 km/h en la variante, 30 km/h en las rotondas y 20 km/h en el acceso urbano, con el fin de "compatibilizar la fluidez del tráfico con la seguridad vial".

Esta primera fase de la Variante contará con tres estructuras de paso relevantes. Así, el viaducto de Urtia, de 100 metros de longitud y tipología mixta de acero y hormigón, permitirá salvar el valle de la regata del mismo nombre. El nuevo puente sobre la regata Urtia -arroyo Zubitegi- sustituirá a la estructura actual y contribuirá a la mejora del cauce fluvial. Finalmente, se construirá el puente sobre la vaguada de Izarra, con una longitud de 36 metros, que garantizará la continuidad del trazado hacia la futura Fase II del proyecto.

El proyecto incluye, además, la ejecución de muros de contención y diversas actuaciones de mejora del arroyo Zubitegi, que se llevarán a cabo mediante "innovadoras técnicas de bioingeniería" con el objetivo de proteger los ecosistemas de ribera y mejorar la capacidad hidráulica del cauce.

Por lo que respecta a las características medioambientales del proyecto, se recogen medidas preventivas y correctoras dirigidas a la preservación de la flora, la fauna y la calidad del agua, especialmente en el entorno del arroyo Zubitegi, donde no se ejecutarán trabajos entre el 15 de marzo y el 31 de julio al tratarse de una zona de protección del visón europeo.

Paralelamente, se desarrollará un proyecto de restauración paisajística que incorporará plantaciones de especies autóctonas, como el robledal atlántico y la aliseda cantábrica, así como sistemas de revegetación natural en taludes y márgenes fluviales, con el fin de integrar el nuevo vial en su entorno y reforzar su valor ambiental.