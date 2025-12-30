El proyecto definitivo para la vivienda comunitaria de mayores de Salburua aumenta su capacidad hasta 24 plazas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la encomienda de gestión a la sociedad municipal Ensanche 21 para levantar este equipamiento social - A.V.

La próxima vivienda comunitaria para personas mayores promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se construirá en Salburua y contará con una capacidad de 24 plazas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación de la encomienda de gestión a la sociedad municipal Ensanche 21 para levantar este equipamiento social.

El Ayuntamiento ha aumentado la dotación presupuestaria de dos a 3,25 millones de euros y el plazo de ejecución se ha ampliado hasta junio de 2027.

Una lonja situada en el número 2 de la calle Ferrocarril Norte acogerá esta vivienda. Gracias al acuerdo presupuestario entre el Gobierno municipal (PSE y PNV) y EH Bildu, el Departamento de Políticas Sociales encargó hace un año a Ensanche 21 la realización de todas las actuaciones necesarias para la construcción de este nuevo recurso social en una lonja de 1.500 metros cuadrados propiedad de la propia sociedad urbanística municipal.

Aunque en principio se estimó que podría habilitarse una decena de plazas, la redacción del proyecto arquitectónico ha permitido aumentar esta cantidad a 24. La configuración óptima del espacio disponible -el aprovechamiento pleno de la capacidad de la lonja- permite albergar a un mayor número de personas. Por ello, se ha dado 'luz verde' al incremento del presupuesto con 1,3 millones de euros más. El siguiente paso será licitar las obras.

Los servicios de alojamiento para personas mayores son de competencia municipal. Las viviendas comunitarias en particular están destinadas a personas con grado I de dependencia que, por diferentes motivos, no pueden seguir viviendo en sus domicilios. En estos equipamientos cuentan con apoyo de personal para el tutelaje, mediación o intermediación, acompañamiento social y supervisión, así como, en su caso, atención personal y doméstica.

Los objetivos de las viviendas comunitarias municipales, al igual que los apartamentos tutelados, pasan por facilitar la permanencia de las personas usuarias en su entorno comunitario, mejorar su grado de autonomía personal y prevenir el deterioro de sus capacidades, evitar el aislamiento y favorecer la sensación de seguridad. Estas viviendas cubren todas las necesidades de la vida cotidiana y cuentan con apoyo profesional las 24 horas del día.

La vivienda comunitaria de Salburua, ubicada en un edificio a cota cero contará con sala multiusos, otra de estimulación/gimnasio, otra de visitas, un salón de estar común, zona de comedor, office para residentes, cocina y office personal, dormitorios individuales con ducha adaptada, aseos de uso comunitario, un baño geriátrico, zona despachos para el personal, enfermería, sala de reuniones, vestuarios de personal, cuarto de limpieza y almacenes.

Todas las dependencias estarán adaptadas para que las personas mayores con alguna discapacidad puedan desenvolverse sin dificultades.