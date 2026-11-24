Adolfo Uriarte - IHOBE

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Life IP Urban 2050, impulsado por el Gobierno vasco a través de Ihobe, ha desarrollado 40 acciones en ámbitos como la costa, las cuentas fluviales o los entornos urbanos y periurbanos tras una inversión de 20 millones. En concreto, se han logrado recuperar 2,7 hectáreas de espacios costeros, 116 hectáreas de bosques de ribera y 25 hectáreas de suelos degradados en el ámbito periurbano.

Estas conclusiones se han dado a conocer en 'Adapt Aktion Euskadi 2025'. Foro de soluciones de adaptación al cambio climático' organizado en Bilbao por el Departamento de Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco y la sociedad pública de Gestión Ambiental, Ihobe, que son líderes del proyecto europeo LIFE IP Urban Klima.

'Adapt Aktion Euskadi 2050' reúne este martes y miércoles en Bilbao a más de 150 especialistas y representantes institucionales para compartir soluciones capaces de responder a olas de calor, inundaciones, sequías y riesgos costeros.

Los organizadores han subrayado que Euskadi abre una nueva etapa en su respuesta al cambio climático y, tras siete años de actuaciones sobre la costa, las cuencas fluviales y los entornos urbanos, el proyecto Life IP Urban Klima 2050 culmina su recorrido con capacidades instaladas, soluciones ensayadas y una red de colaboración preparada para acelerar la adaptación del territorio.

En la apertura, el director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, Adolfo Uriarte, ha destacado que el principal valor del proyecto va más allá de la suma de actuaciones y ha subrayado que la "gobernanza multinivel se ha traducido en una forma concreta de organizar la adaptación climática".

Según ha explicado, el Gobierno Vasco, a través de Ihobe, ha coordinado un proyecto en el que diputaciones forales, ayuntamientos y centros de investigación y tecnología han trabajado "con una hoja de ruta común". Esa colaboración ha conectado el análisis de los riesgos con las decisiones sobre el terreno.

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD

El proyecto ha actualizado el diagnóstico de vulnerabilidad de los municipios vascos y ha ensayado respuestas ajustadas a cada lugar, como la creación de una marisma interior y un bosque inundable en Bakio o la recuperación del cauce y la vegetación de ribera de Errekatxulo, en Donostia/San Sebastián.

Uriarte ha destacado que el proyecto no solo ha coordinado actuaciones, sino que ha construido "confianza entre instituciones con competencias distintas". A su juicio, esa cooperación ha quedado plasmada en la creación de un Hub de Cambio Climático, el germen del futuro observatorio climático que reúna información y oriente las decisiones públicas, "un espacio para compartir información, contrastar lo aprendido en los pilotos y mantener la coordinación más allá del cierre del proyecto", ha indicado.

Además, Uriarte ha defendido que se incorpore más activamente a las empresas y a la ciudadanía en las decisiones y en el diseño de las soluciones.

RESULTADOS DEL LIFE URBAN KLIMA

Durante siete años, el proyecto liderado por el Gobierno vasco a través de Ihobe, ha impulsado 40 acciones con la participación de 23 entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran el Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales, los ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián, Bakio, Bermeo, Gernika-Lumo y Zarautz, varias sociedades públicas del Gobierno Vasco y municipales (Agencia Vasca del Agua-URA, Ente Vasco de la Energía-EVE y BEC Solar, Euskalmet y CEA, Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Gasteiz), así como centros tecnológicos y de investigación (AZTI, BC3, Neiker, Tecnalia y Tecnun) y la fundación Naturklima.

Con una inversión de 20 millones de euros, se han desarrollado actuaciones en ámbitos estratégicos como la costa, las cuencas fluviales o los entornos urbanos y periurbanos. Además, el proyecto ha contribuido a generar herramientas, metodologías y conocimiento para incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación y la gestión pública.

En concreto, en sus siete años de ejecución, el proyecto Life Integrado Urban Klima 2050 ha recuperado espacios costeros, fluviales y periurbanos para "reforzar la capacidad de Euskadi de adaptarse al cambio climático".

El balance del proyecto recoge entre otros resultados más de 1.400 toneladas de CO2 equivalente en emisiones no emitidas a la atmósfera, según el dato acumulado en 2025; y la generación de 4.265 MWh de energía procedente de fuentes renovables.

Life Urban Klima ha logrado regenerar 2,7 hectáreas en la costa y ha aumentado 116 hectáreas la superficie de bosques de ribera y se han rehabilitado 25 hectáreas de terrenos degradados en la periferia urbana, y la superficie gestionada con criterios agroecológicos ha aumentado en 18,6 hectáreas.

Asimismo, sus responsables han señalado que el salto desde el aprendizaje acumulado hacia una nueva etapa de acción climática se concreta en Euskadi Climate Change Adaptation Living Lab

Esta propuesta, presentada por el Gobierno Vasco en la COP31, plantea el territorio vasco como un laboratorio vivo europeo para "experimentar, demostrar y transferir soluciones de adaptación que puedan resultar útiles a otros municipios y regiones".

"Queremos poner nuestro territorio, nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de la experimentación y la demostración de soluciones que puedan ser útiles también para otras regiones y otros territorios", ha señalado Uriarte.

Impulsado en el marco del Plan de Industria Euskadi 2030, el Living Lab reunirá a administraciones públicas, centros tecnológicos y de investigación, empresas y entidades locales para "diseñar, probar y evaluar soluciones en condiciones reales antes de su posible implantación a mayor escala".

El Living Lab integra, hasta el momento, seis proyectos demostradores orientados a responder a algunos de los principales riesgos climáticos del territorio.

Estas iniciativas abarcan la adaptación del entorno metropolitano de la ría de Bilbao, la regeneración del estuario de Txingudi, la adaptación del frente costero de Zarautz, la restauración de la marisma y el bosque inundable de Bakio, la recuperación ambiental del entorno del río Zadorra en Vitoria-Gasteiz y la creación de refugios climáticos urbanos en Legazpi.

Además, a lo largo de la mañana, representantes de los proyectos europeos LIFE NAdapta, LIFE Garachico y LIFE City Adapt 3 han compartido sus experiencias en un debate moderado por el director general de Ihobe, Alexander Boto, en el que se han presentado diferentes modelos de gobernanza, así como los mecanismos de transferencia de buenas prácticas entre diferentes regiones europeas.

Por la tarde, tres mesas simultáneas acercarán al público a los proyectos piloto desarrollados en Euskadi. En paralelo, Tecnalia y BC3 expondrán cómo la renaturalización puede ayudar a los entornos urbanos y periurbanos a responder al calor y a las lluvias intensas.

La meteoróloga y divulgadora Isabel Moreno Muñoz abrirá el último tramo de la jornada con una ponencia sobre cómo comunicar la ciencia climática con claridad y rigor. Después se debatirán sobre los pasos a dar tras trno haber llegado a un acuerdo en la COP31.

El foro tendrá continuidad este miércoles con tres itinerarios técnicos simultáneos por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que permitirán conocer sobre el terreno algunas de las actuaciones desarrolladas en el marco de LIFE IP Urban Klima 2050.