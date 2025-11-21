El proyecto de norma foral de medidas tributarias de Álava plantea una deflactación del 2% en la tarifa de IRPF

El proyecto de norma foral de medidas tributarias 2026 se ha presentado la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos en las Juntas Generales - DFA

El proyecto de norma foral de medidas tributarias de Álava para 2026 contempla, entre sus principales medidas, la deflactación de la tarifa de IRPF en un 2%, una medida destinada a tratar de neutralizar los efectos de la inflación. Esta medida vendrá acompañada posteriormente de una reducción de las tablas de retención en los rendimientos de trabajo, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

El proyecto de norma foral aborda distintas medidas tributarias y como novedad se acuña el término de 'obligado tributario cumplidor' de las obligaciones tributarias.

De esta manera, la persona contribuyente podrá disfrutar de unas medidas como minoración del recargo por presentación extemporánea, aplicación del tipo de interés legal del dinero en lugar del interés de demora y la posibilidad de eximirse de la presentación de garantías de deudas aplazadas o fraccionadas en determinados casos.

Asimismo, se han modificado determinados preceptos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades, de la Norma Foral General Tributaria, del Impuesto sobre el Patrimonio, del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y del Impuesto sobre Actividades Económicas.

EXENCIONES PARA VÍCTIMAS DEL AMIANTO

En el ámbito de IRPF se contempla que las ayudas percibidas por las personas víctimas de amianto estén exentas de tributación. A su vez, se introduce como novedad el hecho de que las personas que ejerzan actividades económicas no deberán efectuar ni ingresar pagos fraccionados en el primer año de desarrollo de la actividad.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, a la posibilidad de practicar deducción por financiar actividades culturales o de I+D+i, se añade ahora la posibilidad de practicar deducción por participar en la financiación de proyectos, llevados a cabo por contribuyentes, que procuren el desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental, la transición energética o la economía circular.

También se establecen unos nuevos plazos para la firma de los contratos de financiación de estas actividades, así como para realizar la comunicación en la Hacienda Foral.

Por otra parte, se establece un novedoso sistema para la compensación de las bases imponibles negativas. Hasta ahora estas compensaciones tienen como límite el 50% de la base imponible del ejercicio. A partir de ahora será posible realizar esta compensación de bases imponibles negativas, de hasta el 50%, en bloques de cinco años, de forma que en alguno o varios ejercicios incluidos en el bloque puede superarse este límite de compensación siempre que en el conjunto de ejercicios se respete el mismo.

Igualmente, se posibilita este mismo sistema de cómputo de limitación en bloques de cinco años para que las deducciones puedan superar los límites del 35, 50 y 70% en alguno o varios de los ejercicios incluidos, siempre que se respeten los límites en el conjunto de los 5 años.

Si el contribuyente opta por calcular tanto el límite a la aplicación de deducciones en cuota líquida como el límite de compensación de bases imponibles negativas en función de un bloque de cinco periodos impositivos consecutivos, ambos conceptos deberán aplicarse respecto del mismo bloque de periodos impositivos.

MICROEMPRESAS

Además, se contemplan otras medidas que tienen un carácter más técnico. Entre otras, se amplía la posibilidad de micro y pequeñas empresas de utilizar la libertad de amortización y de las medianas empresas de utilización de la libertad de amortización acelerada.

Por otra parte, en este proyecto se incorporan parcialmente las previsiones de directivas relativas a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (conocida como 'DAC 8'), que refuerza la cooperación fiscal para que las autoridades puedan rastrear las transacciones con criptomonedas y otros activos digitales, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.