El proyecto de presupuestos "para la recuperación" de Bizkaia supera el trámite de las enmiendas a la totalidad

La oposición rechaza las cuentas al no aportar "soluciones a los problemas" de vizcaínos ni se esfuerzan en una recuperación "justa"

BILBAO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos "para la recuperación" presentado por la Diputación Foral de Bizkaia, que asciende a 8.886,1 millones, 915,3 millones más que en 2021, ha superado este lunes el trámite de las enmiendas a la totalidad, tras quedar rechazadas las dos presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia con los votos en contra del gobierno de PNV y PSE-EE, y del PP, que no ha pedido la devolución de las cuentas.

El pleno de las Juntas Generales de Bizkaia de este lunes ha debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia al proyecto de Norma Foral de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2022, que pone a disposición de los departamento forales 1.459,8 millones, un 7,4% más.

En la defensa del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno foral, el diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, ha explicado que presentan un presupuesto para 2022 que "sirva al momento". Según ha indicado, "pasamos de un presupuesto de emergencia, como ha sido el del año 2021, a un presupuesto para este año 2022 que "nos permita impulsar la recuperación y ayudar a la actividad económica y al empleo, sin dejar a nadie atrás, es decir, progresando todos juntos".

Se trata, según ha destacado de un presupuesto para hacer "una Bizkaia mejor" y que sirva para "consolidar los proyectos y las transiciones iniciadas, que nos posicionen en un futuro inmediato como un territorios preparado para abordar los retos que como sociedad tenemos que adoptar". "Estamos hablando de la transición de los cuidados, a una movilidad más sostenible, la digital y la energética, sin dejar de lado en este presupuesto el incremento de la inversión productiva, que genera actividad económica, empleo y, además, mejora y moderniza nuestro territorio", ha precisado.

Iruarrizaga ha afirmado que el presupuesto presentado "garantiza todo ese avance necesario, nos pone en una nueva Bizkaia, sin duda, mejor, una Bizkaia con mejor calidad de vida y mejores servicios públicos y más igualitaria".

OPOSICIÓN

La portavoz de Elkarrekin Bizkaia, Eneritz de Madariaga, ha lamentado que el gobierno foral está "esperando a que pase la tempestad y pospone 'sine die' la elaboración de unos presupuestos que respondan a la necesidad de la gente". "Ni en los presupuestos de 2021 ni los del próximo año 2022, dos años que han sido y serán decisiones, se han aportado soluciones a los problemas que enfrentan los ciudadano", ha afirmado, para lamentar que "ni todos juntos, ni sin dejar a nadie atrás".

Por ello, ha rechazado unos presupuestos que suponen "un nuevo golpe a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables", porque "no se esfuerzan en que la recuperación pueda llegar de forma justa a toda la ciudadanía".

En ese sentido, ha calificado de "sangrante" el "desequilibrio que supone el sistema fiscal actual y la desigual presión fiscal sobre las diferentes figuras contribuyentes" y, por ello, ha demandado una reforma fiscal que "permita recaudar de forma justa sin clasismos y sin regresividad" y hacer "un reparto justo de la riqueza".

De Madariaga ha considerado "más que optimista, con la que está cayendo", el escenario que el Gobierno foral prevé en relación a los ingresos y ha criticado el concepto de recuperación que plantean los socios de gobierno, que no es "más que volver a salir de esta crisis, como lo hacemos siempre, con el lema de tonto el último", de forma que "van dejar la recuperación económica en manos de una minoría" y se van a "ampliar las desigualdades sociales ya existentes previas a la crisis".

Desde EH Bildu, la portavoz Bea Ilardia ha criticado que el Gobierno foral "no ha aprendido las lecciones que nos está dejando la pandemia, estas enseñanzas no le han servido de nada". Entre otros aspectos, cree imprescindible "consolidar los servicios sociales públicos" y que las cuentas "deberían garantizar que se dan pasos hacia la igualdad real entre mujeres y hombres", pero "la transversalidad de la perspectiva de género no se impulsa en estos presupuestos".

También ha rechazado unos presupuestos que niegan "el debate profundo sobre ingresos y fiscalidad". Según ha censurado, las cuentas forales que se presentan para 2022 "recogen exactamente los mismos proyectos y tiene las mismas prioridades que se tenían antes de la pandemia, como si no hubiese existido pandemia". Por ello, ha advertido, "no responde, en absoluto, a los retos que hay hoy y ahora en Bizkaia".

Por su parte, la portavoz del PP, Amaya Fernández, ha recordado que su grupo no ha presentado enmienda a la totalidad como "compromiso sincero con Bizkaia y con los vizcaínos", para lograr que el territorio "pueda contar con los mejores medios para afrontar la recuperación y apuntalar las bases para el nuevo escenario que se abrirá tras la pandemia de retos y oportunidades".

Tras afirmar que "estar preparados para la adversidad es el recurso más eficaz para conservar la prosperidad", ha considerado necesario "tener claro cuáles son los retos a los que se va a enfrentar Bizkaia en los próximos años".

A su entender, estos "desafíos" se aglutinan en "la capacidad para continuar combinando protección a nivel económico y social, mientras se van aumentando progresivamente los recursos para impulsar un crecimiento sostenible y equitativo en Bizkaia". En ese sentido, ha considerado que los presupuestos son "notoriamente mejorables" para lograr el objetivo de recuperación económico y del empleo y, en ese sentido, cree que urgen políticas económicas que impulsen "todo tipo de emprendimiento" en Bizkaia, así como "crear condiciones para generar inversión y empleo".

Fernández cree que los presupuestos deberían tener "un efecto palanca que ayude a Bizkaia a superar esta crisis y abordar retos futuro" y que las previsiones económicas en las que se basan los presupuestos "parten de una premisa que ya ha quedado supera por los acontecimientos". Asimismo, ha advertido que "el rejón a nivel fiscal que va a meter la Diputación foral en los lomos de los contribuyentes vizcaínos va a ser memorable este próximo años" y se ha mostrado partidaria "del entendimiento y la colaboración".

GOBIERNO

Desde los grupos que integran el Gobierno foral, el portavoz del PNV, Jesús Lekerikabeaskoa, ha considerado "muy difícil, imposible", llegar a acuerdos con EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia cuando "la decisión está tomada antes de sentarse a negociar".

"¿Con esta maniobra política, totalmente legítima, mejoran en algo la calidad de vida de algún vizcaíno o algunos de los servicios públicos que ofrecen la Diputación?", se ha preguntado, para afirmar que "la calidad de vida de la ciudadanía de este territorio se mejora aprobando estos presupuestos o llegando a acuerdos para hacerlos aún mejores, pero no hacen ni una cosa ni la otra". Asimismo, ha censurado que EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia "hacen sus criticas desde el punto de vista de quien no tiene la responsabilidad de gestionar".

Por su parte, desde el PSE-EE, su portavoz, Juan Otermin ha destacado que los presupuestos recogen "de forma realista y contrastada las políticas a desarrollar para atender lo urgente, lo inmediato, las respuestas de choque a los estragos causados por la pandemia y poniendo las bases para contribuir a la recuperación social y económica que todos deseamos".

Unos presupuestos, ha añadido, "sociales y expansivos, que continúan reforzando y mejorando los servicios públicos y recogen importantes recursos y políticas de inyección de gasto, inversión pública para la reactivación de la economía y del empleo", además de establecer "recursos decisivos para acometer las transformaciones de futuro que, a medio y largo plazo, podemos y debemos abordar".