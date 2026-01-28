El proyecto "Zerik gabeko Zorrotza" de Bilbao reconocido como 'Mejor práctica en adicciones en Euskadi 2024-26'

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao ha sido distinguido con el reconocimiento a la 'Mejor Práctica en el Ámbito de las Adicciones en Euskadi 2024-2026 Elkar Eginez' por el proyecto comunitario "Kerik Gabeko Zorrotza", una iniciativa de prevención ambiental orientada a desnormalizar el consumo de tabaco y a promover espacios libres de humo en el barrio de Zorrotza.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Bilbao, el reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado desde el área de Salud y Consumo, en el marco del Plan Local de Adicciones, un instrumento "activo y cercano" alineado con el I Plan Municipal de Salud 2019-2023 y con la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

Las actuaciones impulsadas desde el Plan Local de Adicciones tienen como objetivo favorecer la participación comunitaria, reforzar los factores de protección y reducir los riesgos asociados a las adicciones, adaptándose a las necesidades de los distintos grupos de población, según ha recordado el consistorio.

En este contexto, ha apuntado, se enmarca "Kerik Gabeko Zorrotza", un proyecto que promueve acciones de prevención ambiental a través de un amplio proceso participativo comunitario. Este trabajo ha permitido "incrementar la sensibilización social y avanzar en la creación de nuevos espacios libres de humo de tabaco en el barrio", ha destacado el ayuntamiento.

La iniciativa se puso en marcha en Zorrotza en el año 2023, un barrio que destaca por "la fortaleza de su red social y su sólido tejido asociativo", ha señalado el consistorio.

Desde entonces, se han desarrollado diversas actividades de sensibilización, información y formación dirigidas a centros educativos de primaria y secundaria, familias, el centro de salud, comercios, asociaciones socioeducativas y asociaciones de personas jubiladas, entre otros agentes locales.

El concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, ha subrayado que "este reconocimiento refuerza el valor del trabajo comunitario y participativo como herramienta clave para la prevención de las adicciones, así como el compromiso municipal con la promoción de entornos más saludables y protectores para la ciudadanía".

Asimismo, el edil ha reafirmado su compromiso de seguir impulsando este tipo de actuaciones, "con todos los medios a nuestro alcance, para preservar y mejorar la salud de la población de Bilbao, también en un ámbito tan sensible y complejo como el de las adicciones".