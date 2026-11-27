VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, ha apelado al apoyo de las mujeres y de todos aquellos que no quieren permanecer "calladitas y calladitos" frente a la "amenaza" para las libertades que representan los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, sobre el que ha denunciado que es "un tipejo que no reconoce la violencia machista" y al que el Partido Popular "trae de la mano" para estas elecciones.

El PSE-EE ha celebrado este viernes su cierre de campaña en Vitoria-Gasteiz, en un acto en el que han intervenido su secretario general, Eneko Andueza, y los cabezas de lista al Congreso por Álava, Javier Hurtado; Gipuzkoa, Rafaela Romero; y Bizkaia, Patxi López.

En su intervención, Andueza se ha referido a lo ocurrido en el debate entre candidatos celebrado este pasado jueves. En este sentido, ha indicado que la campaña electoral "se le está haciendo larga" al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

"Durante esta campaña se han visto todas las vergüenzas, y ayer se vieron unas cuantas. Eso es lo que tiene ir en coalición con Vox; que vas a un debate y de repente te encuentras con que tu socio se niega a condenar la violencia machista", ha denunciado. Andueza, en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal, ha añadido que "un hombre que niega la violencia machista no es un hombre, es un cobarde".

Asimismo, ha indicado que el acercamiento del PP a Vox implica que a la hora de ir a un debate "te encuentras con que hay un tipo que tú tienes previsto hacer ministro de Economía y Hacienda que te está diciendo que si llegan al Gobierno, van a recortar 112.000 millones de euros como mínimo".

Andueza se ha preguntado "cuántas becas, cuántos hospitales, cuántos profesores, cuántas viviendas" se dejarían de hacer si se aplica semejante recorte en el gasto público. "¿A dónde quieren ir? Pues no van a ir a ningún sitio, porque no se lo vamos a permitir", ha advertido.

El secretario general del PSE-EE ha añadido que la ciudadanía "sabe muy bien que cuando los derechos están en juego, a quien hay que votar es al Partido Socialista, que es quien defiende los derechos de la mayoría social de este país".

Por ese motivo, ha pedido el voto de los trabajadores y trabajadoras, a quienes ha recordado la subida del salario mínimo impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez; de las mujeres, ante las que ha reafirmado el compromiso del PSOE con el derecho al aborto y contra la violencia machista; y a los jóvenes y personas mayores que dependen de becas y pensiones para mantener su calidad de vida.

También ha pedido el apoyo de las personas migrantes, con el fin de que España "no copie el odio de otros países y no se convierta en la América de Trump"; y de las personas LGTBI, con el fin de que no se vean obligadas a "volver al armario".

Andueza ha afirmado que "la democracia no es ganar unas elecciones", sino que es "mucho más", e implica la defensa de "los derechos, la libertad, la igualdad y el feminismo".

"Es poder tener un techo digno en el que vivir; poder tener un salario digno con el que poder vivir; poder tener la seguridad de que no te vas a quedar tirado nunca, de que nunca te vas a quedar atrás; de que vas a tener el derecho a tener una sanidad pública, una educación pública, una pensión que se va a seguir revalorizando, un Salario Mínimo Interprofesional", ha enumerado.

El dirigente del PSE ha destacado que "nosotros hemos construido esa democracia porque así nos lo enseñaron y así se lo vamos a enseñar a los que vengan detrás". Por todo ello, ha advertido de que el Partido Socialista "no está dispuesto a que nadie ponga en tela de juicio, ponga en riesgo, todos esos derechos que hemos conseguido con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio".

En este punto, se ha dirigido también a quienes difieren ideológicamente del PSOE pero "no quieren que el PP y Vox lleguen a La Moncloa", para pedirles su respaldo electoral, ya que --según ha dicho-- "el voto más seguro, más directo, para que eso no pase, es el voto al Partido Socialista".

Andueza ha terminado su intervención explicando que la chaqueta que lucía en el acto pertenecía a su abuelo, del que ha recordado su origen humilde, su compromiso con el movimiento obrero y su defensa de la democracia frente a la dictadura franquista y el terrorismo de ETA.

Por su parte, Patxi López también se ha mostrado muy crítico con la posición de PP y Vox frente a la violencia machista, afirmando que las mujeres "personifican la lucha más importante, que es la lucha por la igualdad".

El candidato socialista ha lamentado que las mujeres "tienen que soportar que haya personajillos que niegan la realidad incluso cuando las asesinan". López ha recordado que en lo que va de año, 50 mujeres han sido asesinadas en el Estado español "por ser mujeres". "Encima hay un tipejo que no solo no condena los asesinatos, sino que no reconoce la violencia machista", ha manifestado, en referencia al lider de Vox, Santiago Abascal.

El cabeza de lista por Bizkaia ha denunciado, asimismo, que "a ese tipejo nos lo trae de la mano el PP, que es lo grave". Sin embargo, frente a lo que representan esos dos partidos, ha asegurado que "las mujeres, una vez más, van a dar la victoria al Partido Socialista Obrero Español".

En este punto, y en referencia a las polémicas palabras que el dirigente del PP dirigió en el debate de candidatos de este pasado jueves a la representante de Frente Amplio Ada Colau, ha avisado de que las mujeres "no están dispuestas a que venga nadie a pisotearlas, y a mandarlas callar".

"Quiero agradecerles a todos ellos y a todas ellas, sobre todo, que no estén ni calladitas ni calladitos, que vayan a alzar la voz, porque no estamos dispuestos a que venga nadie a pisotear nuestros derechos, a arrebatar nuestras libertades", ha afirmado, para añadir que los socialistas no aceptarán "un viaje a un pasado al que no queremos volver". "No, no pasarán", ha proclamado, aludiendo así al emblemático lema del bando republicano frente a las tropas franquistas durante la Guerra Civil (1936-1939).

Javier Hurtado ha contrastado el modelo de "ilusión, esperanza y avances" que representa el Partido Socialista frente al modelo de PP y Vox, sobre los que ha advertido que "buscan retroceder" y que "allí donde gobiernan, privatizan, recortan los servicios públicos y gobiernan para una minoría".

"Un modelo que allí donde gobierna ya está censurando películas, que no aplica la ley de vivienda porque sigue pensando que la vivienda debe ser un negocio y no un derecho; y que recorta las ayudas contra la violencia de género", ha denunciado.

En este contexto, ha advertido de que "si queremos garantizar una mayoría progresista, tenemos que concentrar el voto en el Partido Socialista". "Estas elecciones van mucho más allá de las siglas de cada partido, porque votar a Feijóo significa que Abascal y los suyos se sienten en el Consejo de Ministros", ha añadido.

Por su parte, Rafaela Romero, que ha recordado a la víctima del último asesinato machista en Bilbao, ha advertido sobre "el peligro que supone el negacionismo de PP y de Vox" respecto a esta forma de maltrato.

En referencia al líder de Vox, ha subrayado que en el debate entre candidatos de este pasado jueves, Santiago Abascal "negó la violencia machista y no condenó a los asesinos", mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "avaló con sus silencios" esa postura.

Romero ha denunciado que Núñez Feijóo "cómodo con su socio, se puso los galones machistas, se quitó la careta de mentiroso y salió la verdad, un hombre machista que acompaña en la coalición a un hombre que entiende a los que matan a las mujeres, ese es Feijóo y Abascal".