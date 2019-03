PSE de Barakaldo alerta del "aumento" de las lesiones "graves" en Serralta tras colocar el nuevo césped artificial

Publicado 14/03/2019 19:05:20 CET

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSE-EE de Barakaldo (Bizkaia) ha alertado este jueves del "aumento" de las lesiones graves en jugadores de fútbol que juegan y entrenan en el campo de Serralta, en el barrio de Lutxana, tras la colocación del nuevo césped artificial.

En un comunicado, el edil socialista Juan Antonio Pizarro, ha señalado que, a falta de dos meses para que finalice la legislatura de Amaia del Campo (PNV), "las instalaciones deportivas de Barakaldo no gozan de buena salud", ya que, "a los problemas sin resolver en el campo de fútbol de La Siebe, la Ciudad Deportiva de San Vicente o el estadio de Lasesarre, se suma ahora el aumento de las lesiones graves en el campo de Serralta, en Lutxana".

Pizarro ha explicado que, según han trasladado al grupo socialista los propios usuarios, "al menos tres futbolistas han sufrido lesiones de rodilla a raíz de la instalación del nuevo césped artificial de Serralta".

En ese sentido, ha mostrado su preocupación por "el posible riesgo que están corriendo los jugadores y árbitros" en el citado terreno de juego. "Desde el Sporting de Lutxana, el Pauldarrak y el Burtzeña nos han contado que los primeros días terminaban los partidos con bolas de caucho pegadas al cuerpo o la indumentaria", ha asegurado.

En su opinión, esta situación "puede estar ligada con la subasta de los contratos municipales, es decir, que el PNV opte siempre por la oferta más barata para contratar las obras o servicios". En esa misma línea, ha considerado "extraño que se haya instalado un relleno de caucho en lugar de usar cáscara de coco, como se hizo en su momento en otros campos de última generación como Ansio y Retuerto".

"MUCHAS PROMESAS, POCOS HECHOS"

Pizarro ha dicho que la alcaldesa y su equipo de Gobierno van a acabar la legislatura "con un balance negativo en la gestión de las instalaciones deportivas" y ha criticado que, "pese a que cada año han sobrado varios millones de euros del presupuesto municipal, han ahorrado en mantenimiento subastando los servicios, lo que ha empeorado el estado de los equipamientos".

"A medida que se acercan las elecciones van prometiendo mejoras en todas las instalaciones y hasta presentan infografías, pero esos compromisos aún no se han traducido en hechos. Ni siquiera han realizado trámites administrativos. Mientras tanto, el césped de La Siebe sigue siendo impracticable y muchos días no hay agua caliente en las duchas. Por no hablar de la Ciudad Deportiva, que sospechosamente lleva tres años de obras, lo que ha obligado a exiliarse a la Unión Sport de San Vicente y a quienes practican atletismo", ha lamentado Pizarro.