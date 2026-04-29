El PSE-EE de Álava organiza una jornada informativa para aclarar dudas sobre el nuevo proceso de regularización

Jornada sobre regularización del PSE-EE de Álava - PSE-EE

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Álava ha celebrado este miércoles en su sede de Vitoria una jornada informativa dirigida a asociaciones de personas migrantes y a ciudadanía interesada para aclarar dudas sobre el nuevo proceso de regularización aprobado recientemente por el Gobierno de España.

El encuentro ha contado con la participación de Mar Dabán, subdelegada del Gobierno de España en Álava y secretaria de Área de Derechos Sociales, Memoria y Diversidad del PSE-EE de Álava; Diatta Ndoye, secretario adjunto de Migraciones y Diversidad del PSE-EE de Álava; Elena Valverde, coordinadora territorial de CEAR en Euskadi; y Asier Garria, responsable del servicio jurídico de CEAR en Euskadi.

Durante la sesión, los participantes han explicado los principales aspectos del nuevo marco de regularización y han respondido a las preguntas planteadas por las personas asistentes, con el objetivo de ofrecer información clara y acompañamiento.

La jornada ha querido ser un espacio práctico de orientación y escucha, pensado para ayudar a resolver cuestiones concretas y facilitar que las personas migrantes conozcan los pasos y requisitos necesarios para acceder a las nuevas vías de regularización.

Desde el PSE-EE de Álava se ha subrayado que esta reforma impulsada por el Gobierno de España supone un "avance importante en el reconocimiento de derechos, al ofrecer oportunidades de regularización a personas que llevan tiempo viviendo y trabajando en nuestro país, en muchos casos en condiciones de gran precariedad".

Asimismo, se ha agradecido la colaboración de CEAR Euskadi, cuya experiencia en el ámbito de la atención y el asesoramiento jurídico a personas refugiadas y migrantes ha permitido aportar una explicación detallada y rigurosa del nuevo proceso.