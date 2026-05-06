PSE-EE de Álava rechaza que se utilice el euskera para generar barreras laborales o desigualdades

VITORIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Álava ha celebrado este miércoles su Ejecutiva Provincial, bajo la dirección de su secretario general, Javier Hurtado, que ha abordado el debate sobre la reforma de la Ley de Empleo Público, reiterando su defensa del euskera "desde el consenso", pero rechazando que se utilice para generar barreras laborales o desigualdades.

"El euskera representa una riqueza cultural que defendemos, pero no puede convertirse en un elemento de exclusión. Las exigencias deben responder a la realidad sociolingüística de cada territorio y a las necesidades de cada puesto", han explicado en un comunicado.

Los socialistas alaveses han señalado que la actual discrepancia surge tras la decisión del PNV de plantear una reforma "unilateral y al margen de los consensos previos", y han defendido una propuesta "equilibrada y garantista", que refuerce la seguridad jurídica y adapte las exigencias lingüísticas a la realidad de cada territorio.

"Es razonable que en municipios donde más del 80% de la población es euskaldun se puedan exigir plazas perfiladas con niveles más altos o incluso la perfilación del 100% de las plazas. Lo que no es razonable es aplicar ese mismo criterio en Álava, por ejemplo, sin tener en cuenta la diversidad sociolingüística", han explicado.

"Lo tenemos muy claro: se pueden garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía al mismo tiempo que se garantizan los derechos laborales de las personas trabajadoras", han manifestado.

Por otro lado, la reunión se ha centrado en reforzar una agenda política basada en "los derechos, la cohesión social y la utilidad para la ciudadanía". La Ejecutiva ha puesto el foco en el nuevo procedimiento de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, que ha definido como "una medida de justicia social y también de inteligencia económica".

En este sentido, los socialistas alaveses han destacado el acto informativo celebrado la pasada semana en su sede, en el que participaron responsables institucionales y profesionales de CEAR Euskadi, y al que acudieron más de 40 personas para conocer de primera mano los requisitos y oportunidades del proceso.

"El objetivo es claro: sacar de la precariedad a personas que ya están trabajando en sectores como los cuidados, la hostelería o la construcción, garantizando derechos, condiciones laborales dignas y seguridad", han señalado.

La Ejecutiva ha insistido en que "las personas migrantes ya forman parte de nuestra sociedad y esta medida permite que lo hagan con derechos y con estabilidad".