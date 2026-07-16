PSE-EE Bizkaia dice que siguen abiertas las negociaciones sobre las medidas tributarias, pero todavía no hay acuerdo

El secretario General de PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, - PSE-EE

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSE-EE de Bizkaia ha afirmado que continúan abiertas las negociaciones sobre las nuevas medidas tributarias para el Territorio, pero ha asegurado que, a día de hoy, "no existe acuerdo" y todavía hay un "importante paquete de discrepancias".

"Se está trabajando de manera intensa para acercar posiciones entre las partes, pero no existe acuerdo a día de hoy", ha explicado el PSE-EE en relación a la nueva Norma Foral con distintas medidas y deducciones fiscales que anunció en junio la Diputación y que los socialistas aseguraron que no había sido consensuada.

Los socialistas vizcaínos han señalado que, durante las últimas semanas, se ha trabajado "para acercar posiciones y construir una propuesta compartida".

Según ha indicado, ese trabajo ha permitido "identificar espacios de coincidencia", especialmente en la necesidad de "contar con una fiscalidad que impulse la actividad económica, fortalezca el tejido empresarial, favorezca la atracción y retención de talento, y contribuya a mejorar el acceso a la vivienda". "Pero, sin ninguna duda, la apuesta de PSE-EE Bizkaia pasa por trabajar firmemente en una fiscalidad que ahonde en la progresividad, la equidad y el sostenimiento de los servicios públicos", han manifestado.

"PAQUETE DE DISCREPANCIAS"

La Comisión Ejecutiva de PSE-EE en Bizkaia ha apuntado que "todavía existe un importante paquete de discrepancias que impide dar por cerrada una propuesta compartida".

Según ha sostenido, permanecen abiertas algunas "diferencias relevantes que requieren un mayor esfuerzo de diálogo". "Compartimos la necesidad de que la fiscalidad contribuya a fortalecer el tejido económico de Bizkaia, y coincidimos en la conveniencia de impulsar medidas que incentiven la actividad económica, apoyen el desarrollo y la competitividad de las pymes, favorezcan la atracción y retención de talento y ayuden a consolidar, a través de la política fiscal, las políticas de impulso de la vivienda, que deben ir más allá de las medidas fiscales. Es necesario poner suelos a disposición para ello", ha dicho.

A su juicio, persisten "diferencias relevantes" en aspectos fundamentales de la reforma que requieren "un mayor trabajo y negociación".

Según ha destacado, las conversaciones continuarán con la voluntad de seguir explorando "vías de entendimiento y de alcanzar un acuerdo que contribuya al desarrollo económico de Bizkaia, refuerce su competitividad y responda a las necesidades reales de la sociedad".

Por último, ha anunciado que trabajan "para atraer profesionales, frenar posibles fugas de talento, asegurar la pervivencia y arraigo de las empresas, mejorar las condiciones de vida de colectivos vulnerables y para intentar posicionar a Bizkaia en España y en el exterior".

"Bizkaia y Euskadi progresan cuando lo hacemos juntos. Todos los acuerdos de este país tienen un denominador común: son fruto del diálogo. Cuando las políticas se construyen desde el acuerdo, son más sólidas, más estables y más útiles", han concluido.