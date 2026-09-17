PSE-EE coincide con Pradales en su "balance positivo" y apuesta por seguir avanzando con unas Cuentas "expansivas"

Los dirigentes del PSE-EE Eneko Andueza y Ekain Rico en el Parlamento vasco - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha coincidido con el Lehendakari, Imanol Pradales, en el "balance positivo" que ha hecho sobre la situación de Euskadi y la gestión realizada por el Gobierno vasco, y ha defendido que ahora hay que seguir "avanzando" con unos Presupuestos "expansivos".

Rico ha realizado estas manifestaciones en el Parlamento vasco, tras la intervención de Pradales en el Pleno de Política General. El representante socialista ha señalado que, con esta sesión plenaria, se hace valoración de lo que va de legislatura, un vez "pasado ya el ecuador" y, por tanto, cree que se puede evaluar, tanto el grado de cumplimiento de aquellas políticas que se introdujeron en el acuerdo de Gobierno como la de que aquellas que "tienen que ser planteadas con mejoras".

Ekain Rico ha manifestado que la estabilidad es "un valor político en sí mismo", pero realmente nadie va recordar si un gobierno "fue estable o no". Según ha añadido, a los gobiernos se les recuerda y se les juzga por si cumplieron con sus compromisos, si mejoraron la vida de la gente, si recortaron los servicios públicos, o si se deja "una Euskadi mejor y más próspera".

EVOLUCIÓN POSITIVA

En este sentido, ha asegurado que "los datos están ahí" y, en un escenario de incertidumbre internacional, la economía vasca "dibuja una evolución positiva y además con perspectivas próximas de crecimiento".

Asimismo, ha subrayado que el mercado de trabajo está en "índices históricos" y ello permite "contar con ingresos sólidos para seguir fortaleciendo los servicios públicos y la inversión social".

Rico ha afirmado que este escenario es posible en Euskadi por las políticas que se incluyeron en el acuerdo de gobierno pero también "por la confluencia con las políticas de progreso del gobierno del presidente Pedro Sánchez".

El dirigente del PSE-EE ha subrayado que Euskadi "no es una isla" y su situación económica y de empleo "no se entiende sin la situación económica y de empleo española, que se dibuja como líder de crecimiento en Europa". "Y por eso no debemos contraponer a gobierno vasco y gobierno de España cuando juntos es evidente que somos más fuertes. Además, la ciudadanía vasca sabe que con las políticas de gobierno de Pedro Sánchez a Euskadi le va mejor", ha agregado.

Ekain Rico, que ha destacado que los socialists son garantia del desarrollo de políticas sociales, ha manifestado que esas premisas guiaron el acuerdo de gobierno y ha destacado que coinciden con el "balance positivo" que han escuchado al Lehendakari en su discurso.

Según ha indicado, están especialmente satisfechos de las "bases sólidas" que se han puesto en las materias que gestionan los socialistas en el gobierno como empleo, vivienda o movilidad, que "han centrado gran parte del discurso"

Rico cree que es el momento de seguir avanzando con unos presupuestos "expansivos" como, según ha recordado, ha reclamado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, para "mejorar la vida de la gente, reforzar los servicios públicos y abordar las correcciones en materia que se debe mejorar".