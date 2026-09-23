PSE insiste en que no le "gusta" el proyecto de medidas fiscales de Bizkaia, que solo PNV apoya en las Juntas

Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada vizcaína de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha defendido que el proyecto de medidas fiscales para 2026 es "bueno para Bizkaia" y ha esperado que se alcance un acuerdo para que salga adelante "con las modificaciones que se consideren" durante su tramitación en las Juntas Generales. El PNV es el único grupo que ha mostrado su apoyo al proyecto de norma, mientras que el PSE-EE, su socio en el Gobierno foral, ha asegurado que no le "gusta" y seguirá trabajando con "el empeño" de que salgan del trámite "pilares irrenunciables".

Berrojalbiz ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Bizkaia para informar sobre el proyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias de 2026, que se encuentra en tramitación parlamentaria tras ser aprobado en el Consejo de Gobierno de la Diputación el pasado día 10, con la abstención de las dos diputadas del PSE-EE.

La diputada de Hacienda ha detallado ante los grupos junteros el contenido de este proyecto de norma que recoge un conjunto de medidas dirigidas a favorecer el relevo generacional de las empresas, la competencia por el talento, la participación de las personas trabajadoras en los proyectos empresariales o el acceso a la vivienda, entre otros.

En palabras de Itxaso Berrojalbiz, "todas las medidas responden a una idea: reforzar el arraigo de las personas, de las empresas, de la actividad económica con fin de hacer una Bizkaia, entre todos, más prospera y solidaria" y mejor "preparada para el futuro".

El proyecto de norma foral recoge las medidas tributarias anunciadas por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el pasado mes de junio, que el PSE advirtió entonces no habían sido consensuadas entre los dos socios de gobierno. PNV y PSE-EE alcanzaron el pasado 1 de septiembre un acuerdo marco para las normas forales de los tres territorios vascos, que contempla la posibilidad de ampliar o complementar las medidas.

Los tres grupos de la oposición han reclamado "explicaciones" y "aclaraciones" sobre lo sucedido y sobre los acuerdos alcanzados, dado que, según ha indicado la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola, pese al acuerdo marco anunciado para los tres territorios, el texto aprobado en Bizkaia no cambia "ni una coma" lo anunciado en junio. "No sabemos muy bien cuál es el escenario", ha señalado.

La portavoz del PP, Raquel González, ha advertido de que se sigue "sin saber cómo va a ser" esta "reforma de la reforma fiscal" del pasado año y ha demandado saber "cuál es el pacto real". Asimismo, ha criticado que la forma en la que se ha procedido supone "un varapalo considerable" para "la credibilidad, el prestigio y la reputación" de la Hacienda vizcaína.

También la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariga, ha considerado que, tras lo ocurrido, "habrá algo que explicar" y, así, ha instado a explicar "en qué consiste el acuerdo al que han llegado, qué partes del proyecto están realmente acordadas por el Gobierno y si tienen modificaciones pactadas".

Por lo que respecta al contenido de la norma, únicamente el PNV ha mostrado su respaldo a un "proyecto ambicioso" que, en palabras del apoderado Aitor Arregi, aborda algunos de los principales retos que se afrontan y "conecta con las preocupaciones" de la sociedad vizcaína.

Arregi ha valorado que se haya presentado "una propuesta con esa amplitud y con voluntad de abordar problemas concretos" y ha señalado que, durante la tramitación en las Juntas, habrá "tiempo de abordar las medidas concretas". Su grupo tiene "voluntad de que la norma que finalmente se apruebe vaya en beneficio de todos los que residen en el territorio".

El otro socio del Gobierno foral, el PSE, ha advertido de que "no le gusta" el proyecto de norma foral, como tampoco le "gustaba como anteproyecto de norma". Su juntero Alberto Álvarez ha recordado el "laborioso" acuerdo marco alcanzado para los tres territorios con materias con el PNV, con materias que "se trasladarán a este proyecto de norma foral en el momento procedimiental oportuno".

Según ha indicado, ambas formaciones continúan trabajando, en el caso del PSE, "con el empeño de que este proyecto salga del trámite con aquello que no ha entrado --control, transparencia y generalización--, y se transforme en norma basada en tres pilares irrenunciables: control público, evaluación rigurosa y retorno social de los recursos públicos invertidos".

Desde los grupos de la oposición, EH Bildu se ha mostrado "totalmente en contra" del proyecto presentado, que no ve "innovador" y que considera "no distribuye como se debe" y "privatiza el trabajo que debe hacer el sector público" en materias como vivienda o salud. Sarasola ha reclamado que se acometa "una reforma fiscal profunda".

El PP, a la espera de ver "ver cuándo acaba la novela", ha señalado que "todos" saben ya que las medidas de la propuesta presentada "no se van a poner en marcha tal cual" porque el PNV "gobierna con el PSE" y "no tiene mayoría". "Esto ha quedado descafeinado y obsoleto", ha advertido González, apuntando que su grupo enmendará "sabiendo que viene ya pactado con una izquierda".

Elkarrekin ha anunciado su intención de enmendar a la totalidad un proyecto fiscal que "se aleja sustancialmente del eje de progresividad, redistribución y protección social" de la revisión fiscal que acordó este grupo con PNV y PSE-EE. A juicio de De Madriaga, el proyecto plantea "una fiscalidad de privilegios" que va a suponer "rebajar la tributación" intentando "vestir esas deducciones con objetivos sociales que la propia norma no es capaz de garantizar".

EL TURNO DE LA DEMOCRACIA

En su respuesta a los grupos, la diputada de Hacienda ha asegurado que le "extraña" que los junteros de la oposición le "pidan explicaciones sobre acuerdos entre partidos políticos. "Serán el PNV y el PSE quienes tengan que dar explicaciones de sus acuerdos políticos", ha señalado.

Según ha remarcado, "yo presento el proyecto de la Diputación Foral de Bizkaia y ahora es el turno de la democracia, serán ustedes los que debatan el proyecto normativo en las Juntas Generales" y decidirán "en qué términos se aprueba".

En esta línea, ha remarcado que el proyecto de la Diputación es "el de junio y el de septiembre". "La Diputación ya se ha posicionado, es el momento de que cada grupo político se posicione", ha insistido.

Berrojalbiz ha lamentado que al PSE-EE "no le guste" el proyecto normativo" pero ha esperado que, dado que se comparte la necesidad de abordar "el reto del arraigo de las personas y empresas", se alcance un acuerdo en la Cámara que permita "pasar de no gustar a que salga adelante". Así, ha animado a que la norma "salga adelante" con "las modificaciones se consideren" en la tramitación parlamentaria.

La diputada ha insistido, además, en que el proyecto presentado es "bueno" para el territorio vizcaíno, "no rompe nada de armonización" --y, de hecho, cuenta con informe favorable del Órgano de Coordinación Tributaria--, y responde a "unos retos a los que no respondía la revisión fiscal" del pasado año con medidas que la Diputación "considera que Bizkaia necesita".

Berrojalbiz ha remarcado que el proyecto de norma "beneficia o afecta a todos los vizcaínos" y sí "flexibiliza requisitos" pero "aumenta el control" y endurece las consecuencias de incumplimientos.

Tras la comparecencia de la diputada de Hacienda en Comisión, la Mesa de la Cámara ordenará la apertura del plazo de enmiendas, que previsiblemente concluirá el 21 de octubre.