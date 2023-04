PSE ve "alucinante" que haya quien no entienda "lo humillante que eran para víctimas" las webs de memoria desactivadas

Califica de una buena noticia su desactivación, pero censura que "demasiado han tardado en hacerlo"



BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha calificado de "alucinante" que haya quien no entienda "lo humillante que eran para las víctimas" de ETA las webs de memoria en las que aparecía, tanto este colectivo como miembros de la banda terrorista. Asimismo, ha considerado una buena noticia su desactivación, aunque "no vamos a dar las gracias porque es lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en hacerlo".

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el representante socialista se ha referido al hecho de que las páginas webs de memoria de seis ayuntamientos gobernados por EH Bildu en los que se equiparaban a víctimas con miembros de ETA hayan sido desactivadas en las últimas horas, a petición de la sociedad científica Aranzadi.

Tras recordar que los socialistas denunciaron que las páginas eran "absolutamente intolerables" al atentar contra el derecho a la verdad, memoria y la justicia, además de "revictimizar a las víctimas", ha considerado que es "una buena noticia" que los ayuntamientos de EH Bildu las hayan retirado.

"Pero no vamos a dar las gracias porque es lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en hacerlo. Vamos a ser absolutamente exigentes con el principio ético de que para construir la convivencia hay que hacerlo desde la verdad, memoria y justicia, expulsando cualquier teoría de conflicto o bandos enfrentados", ha indicado, para añadir que "parece mentira que en pleno siglo XXI haya quien mantenga la teoría del conflicto y les parece natural que estén en el mismo plano asesinos y asesinados".

A su entender, estas webs son "incompatibles" con el "compromiso de construir la convivencia" que dice tener EH Bildu y ha resaltado que hasta Aranzadi lo reconoce cuando pide retirarlo de los ayuntamientos.

"No se ha generado ninguna bola. No entender lo humillante que es para las víctimas es simplemente alucinante. La convivencia se tiene que basar en el principio básico de que no hubo ninguna causa que puede justificar el terrorismo", ha insistido.

Asimismo, ha rechazado que la situación generada "tenga algo que ver con el ascenso del teniente general Arturo Espejo" y ha afirmado que le gustaría que "EH Bildu fuera igual de contundente con las webs de memoria que ha sido el PSE con esta cuestión". "EH Bildu debe asumir que estas webs ofenden a las víctimas", ha zanjado.