PSE ve posibilidades de seguir negociado un acuerdo con EH Bildu pese a sus "extrañas" propuestas presupuestarias

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VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSE-EE Susana Corcuera ha lamentado que el PP y Sumar no haya presentado propuestas concretas para un eventual acuerdo presupuestario, mientras que en el caso de EH Bildu, ha afirmado que pese a que algunas de las medidas que ha planteado son "un poco extrañas" por ir "en contra" de acuerdos alcanzados, existe la posibilidad de seguir con las negociaciones para tratar de alcanzar un entendimiento.

Corcuera, en declaraciones a los periodistas tras las reuniones mantenidas este lunes con los grupos de la oposición en torno a los presupuestos del Gobierno Vasco para 2027, ha defendido el proyecto presupuestario y ha lamentado ni el PP ni Sumar hayan presentado medidas concretas para mejorar las cuentas, de forma que solo EH Bildu ha planteado una propuesta en este sentido.

La parlamentaria del PSE ha asumido que el contexto preelectoral influye en este proceso negociador, si bien ha subrayado que también existe un contexto internacional "convulso y complejo" que hace especialmente importante contar con un presupuesto.

En este sentido, ha subrayado que el proyecto elaborado por el Gobierno Vasco ofrece "certezas", "fortalece los servicios públicos" y sitúa el foco "en los problemas reales de la ciudadanía vasca".

De esa forma, ha lamentado que Sumar no haya presentado propuestas concretas para incorporarlas a las cuentas, dado que la coalición mantiene que no ve "margen" para llegar a un acuerdo.

Corcuera ha hecho un reproche similar al PP, del que ha indicado que "no ha hecho aportación alguna" y que ha trasladado al Ejecutivo que "su modelo es otro y que no hay forma de entenderse".

"CASI MEJOR" SIN EL PP

"Han cerrado la puerta a una segunda posible continuidad de la negociación", ha indicado, para afirmar a continuación que "casi mejor" que sea así, dado que el hecho de que el PP no intervenga en la elaboración del presupuesto permitirá que este sea "realmente efectivo".

La parlamentaria del PSE ha añadido que EH Bildu ha sido el único de los tres grupos con los que se ha reunido este lunes el Gobierno que ha presentado una propuesta concreta.

Corcuera ha indicado que los partidos que integran el Gobierno Vasco --PNV y PSE-- se han comprometido a estudiar esta oferta, si bien algunos de sus apartados resultan "un poco extraños porque van en contra de algunos acuerdos que ya hemos adoptado en el Parlamento Vasco".

En todo caso, ha afirmado que "todo es analizable" y que "es posible seguir hablando si están dispuestos [en EH Bildu] a un proceso sincero de negociación".