Publicadas las listas provisionales por Euskadi, 15 al Congreso en Álava, 12 en Bizkaia y 11 en Gipuzkoa

Archivo - Una mujer deposita su papeleta en una urna durante una jornada de votación elecciones generales - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las candidaturas provisionales de las formaciones y coaliciones vascas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, a las que concurrirán 15 listas por Álava, 12 por Bizkaia y 11 por Gipuzkoa para el Congreso de los Diputados, y diez al Senado.

Al Congreso de los Diputados se presentan en los tres territorios vascos PNV, Partido Socialista, EH Bildu, Partido Popular, Vox, Podemos, Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), Partido Comunista de los Trabajadores de Euskadi (PCTE/ELAK), Frente Obrero y Frente Amplio-Fronte Zabala.

Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, únicamente concurre a las elecciones en Álava, mientras que Feministas al Congreso y Por Un Mundo más Justo presentan candidaturas en Álava y Bizkaia, Escaños en Blanco para dejar escaños vacíos se presenta en Álava y Gipuzkoa y Justicia y Ley, únicamente en el territorio alavés.

En cuanto al Senado, presentan candidatura en los tres territorios PNV, EH Bildu, Senado de Progreso (PSOE-EZAN IU-MS), Vox, Podemos y Partido Comunista. Escaños en Blanco concurre en Álava y Gipuzkoa, mientras que Partido Popular y Por un Mundo más Justo se presentan en Álava y Bizkaia, y el Partido Animalista (PACMA) solo en Gipuzkoa.

La actual portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, encabeza la lista de la formación jeltzale al Congreso por Gipuzkoa, mientras la diputada Idoia Sagastizabal ocupa el número uno en Bizkaia y el exalcalde de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran lidera la plancha alavesa.

Tras Vaquero, ocupa el segundo puesto en la lista a la Cámara baja por Gipuzkoa el exalcalde de Donostia/San Sebastián, Eneko Goia, y el tercero Olatz Peon. Por Bizkaia, concurre como número dos el hasta ahora senador Igotz Lopez, seguido de Nerea Renteria, mientras en Álava Ibone Santos sigue a Urtaran en la plancha y el tercer puesto lo ocupa Txerra Molinuevo.

La candidatura de EH Bildu al Congreso por Bizkaia la lidera Oskar Matute, que será el portavoz del Grupo parlamentario. Le siguen en segundo y tercer lugar por este territorio Marije Fullaondo Andoni y Garazi Zalbidea.

Por Gipuzkoa, se presenta Oihana Etxebarrieta como cabeza de lista. Por detrás, se encuentra Gorka Elejebarrieta, hasta ahora portavoz en el Senado, y en tercer lugar Aizpea Otaegi, alcaldesa de Errenteria. En territorio alavés, el primero de la plancha es Mikel Otero, la segunda Eba Blanco, secretaria general de EA, y el tercero Jon Ruiz de Pinedo.

Por el PSE-EE, en Bizkaia, el actual portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, repite como cabeza de lista. Esta acompañado de nuevo por María Guijarro y Gabriel Blanco, secretario general de JSE-Egaz.

En la candidatura guipuzcoana, Rafaela Romero vuelve a encabezar la lista. En segundo y tercer puesto, se encuentran el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo guipuzcoano, Lore Suárez.

En Álava, la lista la lidera su secretario general, Javier Hurtado, hasta hace poco consejero de Turismo, Comercio y Consumo, al que le siguen la concejala en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Ana López de Uralde, y el director gerente de la sociedad pública Arabat, Igor Salazar.

Por el PP, concurre como cabeza de lista por Bizkaia, la secretaria general en Euskadi, Esther Martínez, junto a Pablo Gómez-Guadalupe y Nerea Llanos, segundo y tercera en la plancha. El presidente de los populares alaveses, Iñaki Oyarzabal, encabeza la candidatura de Álava, acompañado de Eva Iglesias y Guillermo Sáez. En Gipuzkoa, lidera la lista el joven influencer Jon Echeverría, de 22 años. Por detrás, se encuentran Vanesa Vélez de Pablos y Adrián Ortúñez.

La lista de la coalición Frente Amplio-Fronte Zabala, integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Berdeak y otras organizaciones políticas, está encabezada por Lander Martínez en Bizkaia (actual diputado de Sumar), Rosa Rubio en Gipuzkoa y José Damián García en Álava.

Las candidaturas de Podemos están lideradas en Gipuzkoa por Maite Gartzia, seguida de Alberto Villarreal y Nagore Basurto; en Álava por Garbiñe Ruiz, a la que siguen Rubén Rico y María Lourdes García de Garayo; y en Bizkaia por José Manuel de Pablos encabenzado la candidatura y Soraya Pereira y Luis Miguel Lapeña en segundo y tercer puesto.

El cabeza de lista de Vox por Bizkaia al Congreso es Marco Moreno Asla, seguido de Laura Gánzabal y Félix Esteve, mientras que Juan de Dios Dávila lidera la lista por Gipuzkoa junto a María del Mar Martija y Pedro Ignacio Gandásegui en segundo y tercer puesto, y Jonathan Romero encabeza la candidatura por Álava, seguido de Giulana Souza da Silva y Manuel García.

SENADO

La lista del PNV al Senado por Bizkaia está integrada, por orden, por Nerea Ahedo, Kepa Lambarri y María Dolores Etxano. La de Gipuzkoa la componen Luke Uribe-Etxebarria, Bittori Zabala y Xabier Insausti, mientras en Álava concurren Saray Zarate, Angel Marcos y Arantza Yarza.

La candidatura de EH Bildu a la Cámara Alta la encabeza Idurre Bideguren, que será portavoz del grupo, y a la que acompañan en la plancha Martin Arrasate y Aitziber Ibaibarriaga. En Gipuzkoa la integran Sonia Jacinto, secretaria de Organización de EH Bildu, Mario Zubiaga y Olaia Duarte, mientra en Álava, repite en primer puesto Josu Estarrona, al que siguen Ainhize Solaun Mendiguren y Manu Martinez Agirre.

PSE-EE Y FRENTE AMPLIO

Bajo la denominación de 'Senado de Progreso/Aurrera doan Senatua', el PSE-EE y Frente Amplio-Frente Zabala concurre por Bizkaia como cabeza de la candidatura el socialista Txema Oleaga, mientras que el segundo lugar lo ocupa Alba Gutiérrez (de Frente Amplio), que a mitad de legislatura será relevada por Sergitz Moreno (de la misma coalición). En el tercer puesto figura Juan Carlos Abascal, también del Partido Socialista.

En Gipuzkoa, lidera la lista Alberto Albistegui (PSE-EE), al que sigue Samira Raiss (de Frente Amplio), que a los dos años será sustituida por Alejandro del Pozo (de la misma coalición). En tercer lugar, concurre el socialista Iñigo García.

Por Álava, Frente Amplio no presenta candidatura, mientras que la lista del PSE-EE la componen a Daniel Senderos como cabeza de lista, seguido de Paula Somalo y Adolfo Lander, en segundo y tercer puesto respectivamente.

PP

El alcalde de Labastida encabeza la lista del PP alavés al Senado, Dani García, junto a la concejala en Vitoria-Gasteiz Marta Alaña y el asesor fiscal Mikel Rogado. Por su parte, Vox, según el acuerdo alcanzado por los populares, presenta una única candidata a la Cámara Alta, Amaia Martínez, su representante en el Parlamento Vasco.

En base al mismo pacto, el Partido Popular no presenta candidatura en Gipuzkoa, y Vox concurre con una plancha liderada por el economista Andrés Paramio Junquera, al que le siguen Alejandra Moreno Miguel, coordinadora de este partido en Irún, y Jesús María García-Conde del Castillo, también economista.

En Bizkaia, territorio al que no afecta al acuerdo con Vox, encabeza la plancha 'popular' Jon Albisu, al que siguen Paula Garagalza y Luis Peña, en segundo y tercer lugar. Por su parte, en este territorio Vox presenta como único candidato a Ángel Martínez.

Por último, por Podemos Euskadi, las listas del Senado las encabeza Yolanda Martín por Gipuzkoa, seguida de Iñigo Oliveros y Gloria Miguel; Juan Miller por Álava, al que siguen Esther San Martín y Txomin Valluerca; y Miguel Fernández Marcos por Bizkaia, con María Teresa Junquera y Miguel Ángel Carpintero en segundo y tercer lugar.