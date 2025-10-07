Puente garantiza que la ampliación del aeropuerto de Bilbao no afectará a horarios nocturnos: "Absoluta tranquilidad"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha sostenido este martes desde el Senado que el horario operativo del aeropuerto de Bilbao se va a "mantener" como está en la actualidad pese a la intención de ampliarlo, con la única excepción de los vuelos de transplantes.

"Absoluta tranquilidad", ha proclamado el ministro Puente durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta del senador del PNV Igotz López, en la que se interesaba por "cómo iba a afectar la ampliación del aeropuerto de Bilbao al funcionamiento" de la propia terminal y a los municipios de su entorno.

Puente cree que el senador del PNV ha actuado de altavoz de las inquietudes de los vecinos de los municipios del entorno del aeropuerto de Bilbao, por lo que ha dicho que quería ser "claro y conciso" sosteniendo que no está previsto alterar los horarios nocturnos.

Eso sí, ha precisado que la única excepción que ya se contemplaba para alterar estos horarios tenía que ver con los vuelos para transplantes, así que ha insistido en que quiere trasladar la "absoluta tranquilidad" en cuanto a los horarios.