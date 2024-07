Puente ve "más plausible" la conexión del TAV entre Navarra y Euskadi por Vitoria que por Ezkio-Itsaso

Chivite pide al ministro "acelerar las infraestructuras que hacen que Navarra esté mejor conectada"



PAMPLONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mostrado este jueves "optimismo" respecto al desarrollo de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Navarra y cree "más plausible" que la conexión con la Y vasca con la Comunidad Autónoma Vasca se haga por Vitoria y no por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).

Tras un encuentro que ha mantenido en Pamplona con la presidenta del Gobierno navarro, María Chivite, para abordar la situación de las infraestructuras en la Comunidad foral, el ministro ha lanzado "un mensaje de optimismo a la población de Navarra" en relación con su Ministerio. "Como le he trasladado a la presidenta, no hay un problema económico. Nosotros ahora mismo tenemos planificado el desarrollo de las infraestructuras y los ritmos son los administrativos. No hay ningún condicionante económico que impida que sigamos avanzando", ha asegurado.

Por su parte, Chivite ha transmitido a Óscar Puente "la necesidad de acelerar en esas infraestructuras que hacen que Navarra esté mejor conectada y sobre todo que ganemos en competitividad".

En el caso del tren de altas prestaciones, Puente ha señalado que "el Gobierno del PP invirtió 12 millones de euros de media al año en los seis años anteriores y nosotros nos hemos ido a casi 45 millones de euros al año, por tanto, es evidente que hemos multiplicado por cuatro la inversión".

"Si no vamos más rápido, si no hay más inversión, no es porque no haya disponibilidad económica para ello, sino sobre todo por los ritmos administrativos, la complejidad de muchas tramitaciones que tienen componentes de todo tipo, medioambiental, técnico, y que son las que marcan los ritmos. Pero vamos a acelerar", ha asegurado.

El ministro ha señalado que en el tramo Castejón-Campanas, de 60 kilómetros, la mitad de la plataforma está "completamente terminada". "Los otros 30 kilómetros están en ejecución. En los próximos días licitamos ya el proyecto de electrificación y de superestructura, y somos optimistas respecto a poder acabar ese tramo de 60 kilómetros y ponerlo en servicio, con independencia de los avances que tengamos a partir de Campanas o antes de Castejón. Ese tramo de 60 kilómetros se pondrá en servicio tan pronto se concluya", ha indicado.

Para ello, se conectará con la red convencional y en ese tramo, "evidentemente, una vez que esté finalizado, explotaremos al máximo la capacidad de la vía y su potencial en materia de velocidad, y en el resto seguiremos yendo a 160 kilómetros por hora hasta que vayamos concluyendo los otros tramos".

"Ese tramo Campanas-Castejón se pondrá en funcionamiento tan pronto se concluya y soy optimista, no hay ya obstáculos de ningún tipo técnico ni administrativo, son tramos en ejecución y simplemente los pondremos con la electrificación ya en breve", ha asegurado.

CONEXIÓN

Preguntado sobre la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la Y vasca, Óscar Puente ha explicado que es un asunto que ha abordado en la reunión con Chivite y ha señalado que "hay un tramo que no ofrece controversia, en principio, que es el de Pamplona-Alasua". "Ese no tiene duda, y tenemos que trabajar en definir una conexión hacia Euskadi, bien por Vitoria, bien por Ezkio", ha indicado.

Tras ello, ha señalado, "con toda la franqueza, que el tramo de Ezkio nos ofrece problemas, nos ofrece dificultades". "Primero, ya de carácter técnico, no estamos pudiendo hacer los sondeos hidrogeológicos, porque no se nos está autorizando por parte de algunos ayuntamientos, incluso de algunos particulares, lo cual obviamente nos dificulta incluso la toma en consideración de ese tramo", ha explicado.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la operativa, ha apuntado que "la opción de Ezkio nos obligaría a invertir la marcha al llegar a un punto concreto para dar el servicio, y eso tiene complejidades técnicas y también en tiempos".

"Por tanto, no les oculto que la opción de Vitoria es sobre el papel la más plausible. No quiere decir que hayamos tomado una decisión, pero sí me parece que es honesto mostrarles las dificultades y los condicionantes que tienen ambas opciones", ha indicado.

En todo caso, el ministro ha asegurado que, "para un momento inicial, no es un tema excesivamente preocupante". "Tenemos tiempo para decidir, para elegir una opción, porque, el tramo hasta Alsasua no ofrece problemas, y a partir de Alsasua tenemos conexión por red convencional a 160 km por hora hasta Vitoria. No estamos hablando de una cuestión crítica que nos impidiera poner en marcha el servicio o traer la alta velocidad a Pamplona. Es evidente que tenemos que tomar una decisión y que lo haremos con todos los elementos encima de la mesa", ha añadido.

Respecto a fechas para la nueva estación de Pamplona y para que el TAV llegue a Zaragoza, Óscar Puente ha preferido "no dar fechas, porque mi corta experiencia como ministro ya me avisa de que es lo más prudente". "Lo que sí les garantizo es que no hay problemas. Afortunadamente no hay condicionantes económicos que vayan a retrasar la puesta en marcha. Estamos simplemente con las tramitaciones", ha asegurado.

Además, desde el Ministerio han confirmado que el tramo Castejón-Campanas va a ser "en una primera fase" de ancho ibérido y posteriormente se trasladará a ancho internacional.

Puente ha afirmado que esto es "bueno" porque "eso no nos va a obligar a meter intercambiador para conectar con la red convencional en una fase inicial y no hay una merma en velocidad". "Nosotros estamos yendo a 300 por hora en ancho ibérico en distintos puntos de España, porque el material rodante con el que cuenta Renfe, de última generación, ya nos lo permite", ha señalado.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha destacado que "dos de cada tres euros que se han invertido en el tren de altas prestaciones en esta Comunidad fueron la legislatura pasada". "Es verdad que llevamos muchos años de retraso en esta infraestructura, pero también vemos que ha habido un acelerón importante. Tenemos en estos momentos 600 millones de euros en funcionamiento en los distintos tramos, en distintos momentos administrativos y lo que le he propuesto al ministro es esa necesidad de acelerar en todo lo que tiene que ver con los tramos de altas prestaciones para ponerlos en funcionamiento cuanto antes", ha resaltado.

Por otro lado, Chivite ha trasladado al Ministerio la propuesta de estudiar la opción, "viendo la posible demanda que pueda haber", de implantar en la Ribera un nudo logístico similar al de Noáin. "El ministro nos ha dicho que le traslademos números al respecto de la posibilidad de que hubiera un nudo logístico en la Ribera de Navarra también en torno a esa estación de tren que va a haber en la Ribera, esa parada que va a haber del tren de altas prestaciones", ha explicado.

Finalmente, Óscar Puente ha explicado que en la reunión se ha hablado también de la cesión de AP-68 a Navarra. "Estamos trabajando con el Gobierno navarro en esa cesión, tenemos documentos ya avanzados para suscribir los acuerdos, no voy a comprometer plazos, pero sí decir que la voluntad del Gobierno de España y del Gobierno de Navarra es que esta sea una infraestructura que se transfiera a esta Comunidad foral y, por tanto, es simplemente una cuestión ya de concluir con las redacciones y con los informes técnicos y jurídicos correspondientes para proceder a esa cesión", ha indicado.