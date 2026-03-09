El puerto comercial de Bermeo (Bizkaia) movilizó 227.604 toneladas en 2025, un 24% más que en 2024

Reunión en el puerto de Bermeo - GOBIERNO VASCO

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El puerto comercial de Bermeo (Bizkaia) registró en 2025 un incremento del 24% en el tráfico de mercancías, al pasar de movilizar 182.733 toneladas en 84 buques en 2024 a 227.604 toneladas en 96 buques, según las cifras ofrecidas por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.

El Gobierno vasco ha puesto en valor, tras dar a conocer esas cifras en un comunicado, el "notable incremento" en el tráfico en una "infraestructura estratégica para la economía de Busturialdea", que ha "reforzado" la colaboración con las empresas que allí operan.

En una reunión mantenida con esas empresas, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo; el viceconsejero de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue; y el director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral, Koldo Goitia; han destacado "la coordinación permanente" entre la administración portuaria y las empresas operadoras para la "agilidad, competitividad y seguridad".

El puerto de Bermeo cuenta con cinco muelles de carga que permiten acoger buques de hasta 125 metros de eslora y 6 metros de calado, y maneja varios materiales, como productos siderúrgicos, madera, papel, aluminio, mármol, yeso, urea y pasta de papel.

Las empresas consignatarias han continuado realizando inversiones para ampliar la capacidad de almacenamiento y optimizar la operatividad de sus instalaciones, han explicado desde el departamento. La mayoría de las mercancías tienen origen o destino en la Unión Europea y países del Mediterráneo.

Se trata de un "motor económico" para Busturialdea, ya que, han revelado, el puerto tiene un flujo diario aproximado de 100 camiones y 40 empleos directos vinculados a la actividad comercial.

La consejera Barredo ha explicado que el aumento del tráfico en el puerto "son también una muestra de que el autogobierno funciona", ya que "gestionar las infraestructuras desde Euskadi permite estar cerca de las empresas, conocer de primera mano sus necesidades y tomar decisiones con mayor agilidad y eficacia", y ha defendido que "más autogobierno supone mejor calidad de vida".

Barredo ha explicado que el modelo vasco de gestión portuaria apuesta por la colaboración público-privada, la planificación a medio y largo plazo y la integración con el entorno económico y social de cada comarca.

Además, el puerto comercial de Bermeo es el único gestionado por el Gobierno Vasco en el que conviven en un mismo espacio la actividad pesquera, el transporte de mercancías y la náutica recreativa.