El Puerto de Pasaia registra una ola significante de 7,85 metros y las rachas de viento alcanzan 150 km/h en Matxitxako

Olas en la costa vizcaína - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de medición del Puerto de Pasaia ha registrado en las últimas horas una altura de ola significante de 7,85 metros y durante la jornada de este jueves se han alcanzado rachas de viento del oeste-noroeste máximas de 150 km/h en Matxitxako y de 135 km/h en Cerroja, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Además, se han registrado rachas de viento del este-noroeste de 129 km/h en Jaizkibel y de 119 km/h en Santa Clara y Oiz, mientras que en zonas no expuestas se han alcanzado rachas de viento máximas de 100 km/h en Ordunte, de 95 km/h en Moreda, de 89 km/h en Zizurkil, de 86 km/h en Igorre y de 85 km/h en Zambrana.

Euskadi mantiene activado hasta las 18.00 horas de este jueves la alerta naranja por riesgo marítimo costero para la navegación, ante la previsión de altura de ola significante que podría superar los 5-6 metros, y el aviso amarillo por salpicaduras y rociones en paseos y malecones debido a las características del oleaje y al intenso viento de oeste.

Además, desde las 18.00 hasta las 24.00 horas, estará activado el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación. La altura de ola significante se puede situar en torno a los 4-5 metros, disminuyendo a 3,5 metros a últimas horas. El viento del oeste con fuerza 5 se fijará por la noche del suroeste y soplará con fuerza 3 a últimas horas del día. Originará fuerte marejada, disminuyendo a mar rizada al final del día.

En cuanto a este viernes, se activará el aviso amarillo por riesgo de viento, desde las 18.00 hasta las 24.00 horas. Según las rachas de viento del oeste-noroeste podrían rondar los 100 km/h en zonas expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa, especialmente en el litoral. Por su parte, en zonas no expuestas de Bizkaia y Gipuzkoa las rachas de viento podrían rondar 60-80 km/h.

También se activará el aviso amarillo por riesgo marítimo costero para la navegación desde las 21.00 hasta las 24.00 horas, cuando la altura de ola significante puede superar los 3,5 metros. El viento del noroeste con fuerza 5 a 6 originará fuerte marejada a mar gruesa.

SÁBADO

Para este sábado, está prevista la activación del aviso amarillo por riesgo de viento desde las 00.00 hasta las 12.00 horas, cuando las rachas de viento del norte-noroeste podrían superar los 100 km/h, especialmente en el litoral. Por su parte, en zonas no expuestas las rachas de viento podrían rondar 60-80 km/h.

Asimismo, se activará el aviso amarillo por riesgo para la navegación desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, cuando la altura de ola significante puede superar los 3,5-4 metros.

El viento soplará del norte/noroeste con fuerza 5 a 6 e intervalos de fuerza 7 durante la primera mitad del día. Por la tarde irá amainando a fuerza 4 a 5. Originará fuerte marejada a mar gruesa, con áreas de mar muy gruesa al principio y por la tarde marejada a fuerte marejada.