Puestos en libertad los 14 detenidos por incidentes en fiestas de Bilbao con la obligacion de comparecer ante el juez

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 14 detenidos por la Ertzaintza este domingo de madrugada en las fiestas de Bilbao acusados por desórdenes públicos, entre ellos cinco menores, han sido puestos en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, según han informado a Europa Press el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Las detenciones se han realizado durante altercados registrados en el céntrico barrio bilbaíno de Abando, durante los que alrededor de dos centenares de personas han atacado con botellas a ertzainas que habían sido alertados de que había una pelea entre varias personas. Posteriormente, en oro punto de Abando, los atacados han sido policías municipales, que han tenido que pedir el apoyo de la Ertzaintza.

El primero de los altercados se ha producido a las 05.20 horas. Una llamada ha avisado de que había una pelea entre varias personas, y los recursos policiales desplazados al lugar han sido recibidos con lanzamientos de botellas y otros objetos por parte de unas 200 personas, por lo que los ertzainas han hecho uso del material antidisturbios.

En estos incidentes doce personas han sido detenidas acusadas de sendos delitos de desórdenes públicos, y han sido trasladadas a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Cinco de los arrestados son menores de entre los 15 y los 17 años, mientras que el resto son adultos de entre 18 y los 34 años. De entre ellos, uno de los menores ha sido investigado por la Ertzaintza hasta en tres ocasiones, un joven de 22 años fue investigado en una ocasión y el hombre de 34 años había sido detenido en tres ocasiones anteriores e investigado doce veces.

Tras esta actuación, varios agentes de la Ertzaintza han acudido a la mutua para ser atendidos por contusiones y lesiones inciso contusas, y un vehículo policial ha recibido impactos en diferentes partes.

SEGUNDO INCIDENTE

El segundo de los altercados ha tenido lugar sobre las seis de la mañana, cuando la Policía Municipal de Bilbao ha solicitado apoyo en otro punto del mismo barrio por desórdenes públicos.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza, que han practicado dos detenciones, mientras que un joven de 17 años también ha resultado expedientado por la Ley de Seguridad Ciudadana. Los dos arrestados tienen 19 años.