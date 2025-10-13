Puestos en libertad los 19 detenidos en Vitoria, uno menor, en los incidentes por una concentración de Falange Española

VITORIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha puesto en libertad durante la pasada noche a los 19 jóvenes detenidos este domingo en Vitoria-Gasteiz, acusados de desórdenes públicos, tras unos incidentes registrados por una contramanifestación de más de un centenar de personas a una concentración de Falange Española, con motivo del día de la Hispanidad, según ha a Europa Press informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

El primero en ser puesto en libertad fue el menor arrestado y, horas después, fueron los otros 18 los que salieron a la calle, aunque deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados.

Ayer, domingo, a las 12.00 horas, estaba convocada en la plaza de la Provincia de la capital alavesa una concentración de la Falange Española, bajo el lema 'La unidad de España, ni se vota, ni se negocia', que ha contado con la presencia de decenas de personas que portaban banderas españolas, coreaban 'No nos engañan, Vasconia es España' y hacían el saludo fascista.

Los concentrados, que estaban rodeados por un cordón policial y vigilados por un fuerte dispositivo de la Ertzaintza, gritaron 'Arriba España' y acabaron cantando el 'Cara al sol'.

A la misma hora y a unos 650 metros, en la plaza del Arca, se había convocado también una concentración "anticolonial" y "frente a la ola reaccionaria".

Más de un centenar de jóvenes encapuchados y vestidos de negro se fueron acercando hasta la plaza de la Provincia y aledaños, con gritos de 'Españoles, hijos de puta', donde ha comenzado el lanzamiento de objetos, como piedras, bengalas y sillas de los bares cercanos, el vuelco y quema de algún contenedor, y enfrentamientos con los concentrados de Falange, lo que ha hecho intervenir con varias cargas a la Brigada Móvil de la Ertzaintza usando material antidisturbio y lanzando pelotas de foam.

La Ertzaintza movilizó numerosos recursos de la Brigada Móvil, con imágenes de dron y helicóptero para controlar los incidentes desarrollados en varias calles céntricas de la capital alavesa, donde los alborotadores quemaron algunos contenedores urbanos.

Así, notificó hasta las 16.30 horas 19 detenciones por presuntos delitos de desórdenes públicos. Varios recursos sanitarios también se dirigieron al lugar, plaza de La Provincia y zonas aledañas, para atender a las personas heridas en los incidentes. Una veintena de agentes de la Ertzaintza resultaron contusionados leves.