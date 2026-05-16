Queda en libertad provisional el presidente del club de rugby de Igorre detenido por estafa por la lotería de Navidad

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Durango, en funciones de guardia, ha acordado este sábado la libertad provisional y sin fianza del presidente del club de rugby de Igorre detenido por la Ertzaintza por su presunta vinculación con una supuesta estafa en la lotería de Navidad en Igorre, con la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces sea llamado, según fuentes del TSJPV.

El presidente del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre fue detenido este pasado viernes acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal como resultado de una investigación abierta en la comisaría de Durango (Bizkaia) tras la interposición de numerosas denuncias por parte de particulares por una posible estafa relacionada con la venta de participaciones de la lotería de Navidad realizada por el citado club deportivo.

Tras pasar la noche en dependencias policiales, ha pasado a disposición judicial este sábado al mediodía y minutos antes de las dos de la tarde ha quedado en libertad, sin fianza pero con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sea requerido.

La Ertzaintza ha recibido hasta este sábado un total de 144 denuncias por el impago de la lotería de Navidad del club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, que ha admitido que vendió "por error" participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de casi 3 millones que le demandan los afectados, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso motivó la detención a primera de la hora de la tarde de este pasado viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales.