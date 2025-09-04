Quedan en libertad los tres detenidos en las protestas en La Vuelta en Bilbao

Prostesta durante el final de la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España tiene su salida y llegada en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres personas detenidas en los incidentes registrados durante las protestas registradas este pasado miércoles en la etapa de La Vuelta ciclista han quedado en libertad, a la espera de ser citados ante el juez, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Durante la etapa de la Vuelta de este pasado miércoles, que tenía salida y llegada en Bilbao y en la que habían sido convocadas protestas por la presencia de un equipo israelí en la carrera, se produjeron diversos incidentes.

Según detalló el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al término de la etapa, el primero de ellos en la subida a Enekuri, cuando un grupo de personas ha hecho parar la marcha neutralizada. Posteriormente, en Morga, la brigada móvil ha tenido que retirar de la carretera dos fardos de paja.

Otro altercado más ha tenido lugar en la subida al Vivero, en la que un grupo de personas ha desplegado una pancarta "poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas que iban en cabeza del pelotón" y otro más, al primer paso del pelotón por la Gran Vía de Bilbao, cuando varias personas "reventaron las vallas de protección e irrumpieron en lo que tenía que haber sido el camino de la carrera".

Como consecuencia de los estos incidentes, la Erzaintza identificó a cinco personas y otras tres fueron detenidas, mientras que cuatro ertzainas sufrieron lesiones. Los tres arrestados han quedado en libertad, a la espera de ser citados ante el juez.