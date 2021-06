Queen Extravaganza, única banda tributo oficial de Queen, actuará en el BEC el 22 de marzo de 2022

BILBAO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo Queen Extravaganza, única banda tributo oficial de Queen, llegará a Bilbao Exhibition Centre (BEC), en el 50 aniversario del mítico grupo, el 22 de marzo de 2022, según ha informado Last Tour en un comunicado.

Dos de los compositores y miembros de la banda original de Queen, son los autores intelectuales de Queen Extravaganza, el baterista Roger Taylor y el guitarrista Brian May. El espectáculo llegará el 22 de marzo de 2022 a la sala Cubec! del BEC!, en el marco de los tres únicos conciertos que se ofrecerán en España.

"Queen Extravaganza es un espectáculo completamente nuevo especialmente diseñado para permitir que los nuevos fans, junto con los fans de antaño, celebren la música de Queen en un evento conmovedor", dice Taylor, para añadir que es "muy espectacular, es muy visual, habrá algunos sobresaltos y algunas sorpresas tremendas. Será una celebración de rock en la Royal tradición".

La nueva banda fue seleccionada por Roger Taylor en una búsqueda de talentos online única, en 2011. Los concursantes fueron votados por el público durante varias rondas de audiciones online. Los finalistas viajaron a Los Ángeles para la audición final de Taylor.

El vocalista principal de Queen Extravaganza, Marc Martel, ya cuenta con más de 11 millones de visitas que ya han visto su audición de "Somebody To Love" en YouTube desde septiembre de 2011

Visto por más de 20 millones de personas, Queen Extravaganza hizo su debut televisivo en American Idol en abril de 2012. La presentación en directo de "Somebody to Love" contó con la participación especial de Roger Taylor y Brian May.

Queen Extravaganza comenzó a girar en el verano de 2012, con 27 fechas en Estados Unidos a las que siguieron otras 20 fechas adicionales a principios de 2013 en el noreste USA y Canadá. Desde 2013, la banda ha completado tres giras por el Reino Unido, incluidas las fechas agotadas de "A Night At The Opera" en 2015. La banda también ha girado por Europa, Asia y Australia.