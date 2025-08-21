La quinta noche de Aste Nagusia de Bilbao se salda con once detenciones, una de ellas por agresión a sanitarios

Cientos de personas durante el comienzo de la Semana Grande de Bilbao 2025, en el centro de la ciudad, a 16 de agosto de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente dur - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La quinta noche de Aste Nagusia de Bilbao se ha saldado con once detenciones, seis dentro del recinto festivo y cinco fuera, la mayoría relacionadas con hurtos y robos con violencia, aunque también se ha arrestado a un varón por realizar tocamientos a una mujer, y se ha producido una nueva agresión a varios sanitarios que estaban asistiendo a una persona.

Los incidentes más significativos en la noche del miércoles al jueves se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolás y las txosnas de El Arenal. En total, se han registrado once personas detenidas.

Dentro del recinto festivo, han sido tres los arrestados por hurto en grado de tentativa, ya que los agentes han evitado su consumación. Además, otra persona ha sido detenida por atentado a sanitarios, otro por robo con violencia, y un sexto por tocamientos a una mujer.

Fuera del recinto festivo, ha habido un detenido por robo, otro por reclamación judicial, un tercero por amenazas, un cuarto por receptación de teléfonos móviles y el último por hurto.