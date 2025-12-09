Las rachas de viento alcanzan los 137 km/h en Matxitxako

Archivo - Viento en Vitoria (Imagen de arhivo) - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado este martes los 137 km/h en la estación de medición de Euskalmet de Matxitxako, en Bermeo, y los 119 km/h en la de Arboleda, en Trapagaran. También se han superado los 100 km/h en Oiz (Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz) y Cerroja (Karrantza), ambos con 110 km/h, y en Punta Galea (Getxo), con 103.

Según los datos aportados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en zonas no expuestas al viento se han registrado 78 km/h en Zorrotza, en Bilbao, lo mismo que en Galindo, en Sestao.

El aviso amarillo por la intensidad del viento, establecido a las tres de la madrugada de este martes, permanecerá activo hasta las tres de la tarde.

Se espera que las rachas de viento del sur-suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en áreas de montaña del oeste. En zonas no expuestas, podrían rondar los 80 km/h, sobre todo en el oeste. En Gipuzkoa, las rachas podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas y en zonas no expuestas del extremo este podrían rondar 60-70 km/h.