El RACVN aplaude que haya que registrar los patinetes eléctricos y espera que sirva para disminuir accidentes

SAN SEBASTIÁN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) ha aplaudido que haya que registrar los Vehículos Personales Ligeros, como patinetes eléctricos, y ha confiado en que esta medida de la Dirección General de Tráfico (DGT) "disminuya los accidentes ocasionados por los Vehículos de Movilidad Personal".

En un comunicado, desde el RACVN han recordado que "todos los Vehículos Personales Ligeros tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Vehículos, según se ha aprobado en Consejo de Ministros el martes 27 de enero".

A su juicio, "esta normativa cobra todo el sentido, dado que para asegurar los vehículos de movilidad personal, según marca la ley desde este mes de enero, es imprescindible tener registrado el VMP que se va a asegurar, previamente".

Tras apuntar que se estima que en España ya circulan por las vías urbanas unos cuatro millones de Vehículos de Movilidad Personal, desde el RACVN se considera "enormemente positivo que se vayan dando pasos hacia la regulación de este tipo de vehículos, cada vez más presentes en las vías".

El gerente del RACVN, Eduardo Martínez, ha recordado que "los patinetes eléctricos pueden alcanzar velocidades considerables capaces de crear importantes accidentes con daños no sólo para los conductores de estos vehículos, sino también para los peatones u otros usuarios de la vía", por eso, a su juicio, "toda medida orientada a la seguridad vial de los usuarios es siempre beneficiosa para todos".

Según ha explicado, en consecuencia de este nuevo registro de Vehículos de Movilidad Ligeros, "a partir de ahora será también necesario realizar unos trámites en caso de cambio de titularidad del vehículo, o baja del mismo, para contemplar su achatarramiento".

Por otro lado, desde el RACVN se considera "que la necesidad de un carné de conducción específico para los vehículos de movilidad personal sería, también, una medida en beneficio de la seguridad vial". "Que quienes circulan con patinetes conozcan el código de circulación, y sepan por dónde pueden circular y por dónde no, incrementaría la seguridad vial para todos", ha opinado.

Así, ha incidido en "la importancia de que los conductores de VMP usen chalecos reflectantes y casco, y vayan bien pertrechados y con la ropa adecuada para minimizar los daños en caso de posibles caídas".