El ramal de acceso al poligono Buruntza en Andoain se cierra, en sentido Hernani, este viernes por la mañana

SAN SEBASTIÁN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ramal de acceso al polígono Buruntza, en Andoain (Gipuzkoa), se cerrará en sentido Hernani este viernes por la mañana para la instalación del sistema de seguridad de la carretera N-I y A-15.

Según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa, desde las 09.30 hasta las 12.30 horas del viernes se cerrará el ramal que da acceso desde la A15-159-1-E sentido Hernani, al polígono en Buruntza auzoa, en el municipio de Andoain.

El corte del ramal que da acceso desde la A15-159-1-E, sentido Hernani, al polígono en Buruntza auzoa obligará a los vehículos que quieran dirigirse al polígono acceder a través de la A-15-159 (Ama Kandida Hiribidea) y entrar al polígono por Illarramendi Etorbidea. Después de finalizar los trabajos se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.