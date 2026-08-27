Los ramales de la N-1 en Idiazabal se cierran el próximo miércoles por la noche para acometer trabajos de mantenimiento

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ramales de la N-I en Idiazabal (Gipuzkoa) se cerrarán la noche del miércoles, 2 de septiembre, para la ejecución de trabajos en los sistemas de esta vía y de la A-15, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

Los cierres tendrán lugar entre las 22.00 horas del miércoles y las seis de la mañana del jueves, 3 de septiembre. El del ramal que da acceso desde la N-I-416-2-S sentido Etzegarate, a Aranguren Auzoa, en el municipio de Idiazabal, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al barrio acceder a través de la N-I-412-2-S.

Además, el cierre del ramal que da acceso desde la N-I-412-1-S, sentido Beasain, a Bere Naia Auzoa, en el municipio de Idiazabal, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al barrio acceder a través de la N-I-416-1-S.

El cierre del ramal que da acceso desde la N-I-412-2-S, sentido Etzegarate, a Bere Naia Auzoa, en el municipio de Idiazabal, obligará a los vehículos que quieran dirigirse al barrio acceder a través de la N-I-409-2-S. Después de finalizar los trabajos, se desmontará la señalización provisional de las obras, restituyendo la circulación a la normalidad.