Se reanuda la búsqueda del pastor desaparecido en las Campas de Urbia (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha reanudado sobre las diez de la mañana de este sábado las labores de búsqueda de un pastor de 77 años de edad desaparecido este pasado jueves en la zona guipuzcoana de las Campas de Urbia, tras localizarse ayer desde un helicóptero su rebaño, con las ovejas agrupadas y vigiladas por un perro pastor.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pastor está desaparecido desde este pasado jueves cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri.

Las condiciones de nieve en la zona hacen muy complicada la búsqueda, en la que participan especialistas de montaña de la UVR. Este pasado jueves, antes de las 20.00 horas, la familia dio el aviso porque no tenían noticias del pastor, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron a la persona en una borda que suele utilizar el pastor, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

Las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de ayer, en la que se retomaron por parte de especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.