Rebordinos agradece el apoyo del público y del Consejo de Administración, que no ha hecho "uso partidista" del Festival

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos (d), y la subdirectora del Festival, Maialen Beloki (i), durante la presentación de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, en su última presentación del certamen donostiarra en este cargo, ha agradecido el apoyo del público al Zinemaldia, y el del Consejo de Administración, que a lo largo de estos años no ha hecho "uso partidista" del Festival.

En la rueda de prensa de presentación de la 74 edición, junto a la subdirectora y su sucesora en el cargo, Maialen Beloki, ha querido mostrar su agradecimiento al equipo del Festival porque, según ha dicho, "el festival no lo hace una persona, lo hacemos un equipo de gente muy amplio, gente muy profesional, que no solo hacen su trabajo, sino lo hacen un poco más allá de lo que deberían".

"El personal que hace el festival, los trabajadores del festival, viven el festival con pasión, y creo que es justo que yo lo reconozca", ha expresado, al tiempo que ha calificado de "excelente" el trabajo realizado por el equipo del Zinemaldia.

En su última rueda de prensa de presentación del certamen, Rebordinos ha querido también dar las gracias también al público de San Sebastián. "Este es un festival muy especial porque, a diferencia de la mayoría de los grandes festivales, tal vez nos parecemos mucho a Berlín, el público es fundamental", ha sostenido.

Así, ha insistido en que es un público que "lo hagamos mejor o peor, mantiene al festival", para añadir que "en los mejores y peores momentos de nuestra historia, el público ha hecho que el festival siguiera vivo y siguiera teniendo la fuerza que hoy en día tenemos". También ha resaltado el apoyo de los medios de comunicación.

José Luis Rebordinos se ha mostrado agradecido también con el Consejo de Administración del Festival, "al actual y a los pasados", por su apoyo y ha recordado los "momentos malos" que han pasado en este ciclo de 15 años como "una crisis, una pandemia, la ocupación por parte de Rusia y de Ucrania, el genocidio en Gaza por parte de Israel".

De este modo, ha insistido en valorar "el apoyo que hemos sentido de todos los que han formado parte de este Consejo de Administración, que ha tenido todo tipo de colores políticos" y ha reasaltado que su primer consejo como director del Zinemaldia pidió que "no se hiciera nunca un uso partidista del Festival". "No lo ha hecho ningún grupo político, así que gracias".

Rebordinos ha recordado que empezó siendo muy joven en un cineclub y siempre tuvo claro que el cine "aparte de un divertimento, un medio de comunicación, un arte, era un instrumento perfecto para el desarrollo de la sociedad, para generar espacios de debate y espacios de entendimiento entre gente diferente".

"Nosotros lo hemos intentado llevar a cabo con nuestra mejor intención, a veces nos habremos equivocado, a veces habremos acertado, pero siempre hemos intentado ser coherentes. Para mí, siempre ha sido importante hacer posible una máxima que decía alguien a quien admiro mucho, que es Pier Paolo Pasolini, que decía que los intelectuales cada día se tenían que manchar de mierda y de sangre. Nos hemos manchado, por eso hemos tenido tantos debates", ha finalizado.

Por su parte, Maialen Beloki ha querido también mostrar su agradecimiento a José Luis Rebordinos. "Creo que no hemos podido tener mejor director, mejor compañero. Lo digo en lo personal, así que te agradezco mucho los 17 años y el estar aquí contigo hoy, también", ha concluido.

PROGRAMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS

Por otro lado, Beloki ha dado a conocer que la programación se publicará en la página web del Festival y en los medios de comunicación locales el próximo lunes, día 7.

Los días 9, 10 y 11 de septiembre, se venderán a un precio de 2,50 euros las guías Película a Película en la oficina del Festival (en el segundo piso de Tabakalera, de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas). Desde el sábado día 12 estará disponible en el punto de información que habilita el Festival en el Kursaal (abierto del 12 al 17 de 9.00 a 20.00 horas y del 18 al 26 de 8.30 a 22.00 horas).

La venta general de entradas comenzará el domingo 13, a las nueve de la mañana. Ese día será posible adquirir entradas para los tres primeros días del Festival (viernes 18, sábado 19 y domingo 20); el lunes 14 se podrán adquirir las correspondientes al lunes 21, martes 22 y miércoles 23, además de las entradas disponibles de las jornadas anteriores, y, finalmente, el martes 15, las del jueves 24, viernes 25 y sábado 26 así como las del resto de sesiones.