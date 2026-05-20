La recaudación acumulada en el primer cuatrimestre en Gipuzkoa crece un 9,2% hasta los 1.593,6 millones de euros

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La recaudación acumulada en el primer cuatrimestre del presente ejercicio en Gipuzkoa se ha incrementado un 9,2%, hasta alcanzar los 1.593,6 millones de euros, según ha dado a conocer en rueda de prensa la portavoz foral, Irune Berasaluze.

La portavoz foral ha indicado que, según el informe de datos de la recaudación foral elaborado por el Departamento de Hacienda y Finanzas, la recaudación acumulada ha crecido un 9,2% en Gipuzkoa hasta abril respecto al año anterior, alcanzando los 1.593,6 millones de euros en los cuatro primeros meses del año.

Además, ha valorado "de forma positiva" la evolución de la recaudación hasta abril, destacando que "la tendencia sólida de crecimiento, lo que refleja el buen comportamiento de la actividad económica en Gipuzkoa".

"El buen comportamiento del consumo, reflejado en la evolución del IVA, apunta a una demanda interna que se mantiene fuerte", si bien ha añadido que "es necesario seguir analizando estos datos con prudencia, ya que parte de su evolución está condicionada por el propio calendario fiscal y escenarios de incertidumbre". El crecimiento de los ingresos íntegros ha sido del 7,4%, mientras que las devoluciones han aumentado un 3%.

Por figuras tributarias, la recaudación líquida de los impuestos directos ha aumentado un 13,1%, y la de los impuestos indirectos un 9,6%. Entre los conceptos con mejor evolución destacan las retenciones sobre rendimientos del trabajo, del capital mobiliario y de las ganancias patrimoniales, así como el IVA y los impuestos especiales.

Bersaluze ha añadido que "el IRPF se mantiene como la principal fuente de ingresos tributarios, con una recaudación líquida de 599,2 millones de euros, un 11,4 % más que en el mismo periodo del año anterior". En el caso del Impuesto sobre Sociedades, la recaudación líquida ha alcanzado los 72,9 millones, con un incremento del 16,6%.

La recaudación por IVA ha crecido un 12,6%, hasta los 486,1 millones, mientras que los impuestos especiales han experimentado un alza del 4,9%, impulsados principalmente por los hidrocarburos y el impuesto sobre transacciones financieras. La recaudación por tasas se mantiene prácticamente estable, con un ligero incremento del 0,7%.