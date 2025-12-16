Rechazadas las enmiendas a los presupuestos de Bizkaia en Administración Pública, Cultura y Promoción Económica

Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales de Bizkaia ha iniciado este martes el debate de las enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales para 2026. En esta primera jornada, se han rechazado las 163 propuestas de corrección que se habían planteado en los departamentos de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Euskera, Cultura y Deporte, y Promoción Económica.

Tras el rechazo el pasado viernes de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición al proyecto de cuentas elaborado por la Diputación de Bizkaia en el pleno de las Juntas, esta semana se abordarán en la Comisión de Hacienda y Finanzas las 514 enmiendas parciales presentadas por Elkarrekin, PP y EH Bildu.

El debate de enmiendas parciales ha comenzado este martes con los cambios propuestos a los presupuestos de los departamentos de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Euskera, Cultura y Deporte, y Promoción Económica.

Según han informado desde las Juntas Generales, la Comisión ha rechazado, en las tres sesiones celebradas, un total de 163 enmiendas parciales, de las que 31 afectaban a las cuentas del área foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, otras 62 a Euskera, Cultura y Deporte, y 70 a Promoción Económica.

Los dos grupos que integran el Gobierno foral (PNV y PSE-EE), que cuentan con mayoría en la Cámara, han votado en contra de las enmiendas de la oposición y han sumado sus votos para sacar adelante los distintos programas presupuestarios de estas tres áreas forales, así como las cuentas de entidades públicas que dependen de ellas (Lantik, Zugaztel, Fundación Biscaytik, Bizkaikoa, Palacio Euskalduna, Fundación Azkue, Fundación Bizkaia-Bizkaialde, Fundación J.C. Arriaga, Beaz, Crowfunding Bizkaia y Seed Capital).

El debate de enmiendas parciales continuará este miércoles con las correcciones planteadas en Transportes, Movilidad y Turismo, Medio natural y Agricultura, e Infraestructuras y Desarrollo Territorial. El jueves se debatirán las propuestas en Acción Social y Empleo, Cohesión Social e Igualdad, y el viernes las de Hacienda y Finanzas.