Los recitales de poesía Poesia Orduak 2025 de San Sebastián recalan el 8 y 10 de septiembre en el Victoria Eugenia

SAN SEBASTIÁN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los recitales de poesía Poesia Orduak 2025 de San Sebastián recalarán los días 8 y 10 de septiembre en la sala Club del teatro Victoria Eugenia de la mano de Donostia Kultura y Euskal Idazleen Elkartea.

Las dos citas tendrán lugar a partir de las siete de la tarde. El día 8 de septiembre la sesión será 'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa' a cargo de Jon Martin Etxebeste y el día 10 'Itzalen tektonika' de Itxaro Borda.

El cartel de esta edición es obra de Maite Mutuberria. Las invitaciones se podrán retirar en esta web y en las taquillas del teatro Victoria Eugenia el mismo día de cada sesión a partir de las 11.30 horas.

En el recital 'Lurdes Iriondo, isilarazitako ahotsa', Jon Martin Etxebeste compartirá escenario con las cantantes Irati Odriozola Zugarramurdi y Ainhoa Ansa Zugarramurdi.

Martin, autor del libro 'Lurdes Iriondo, isilarasitako ahotsa' (2024), nos acercará la figura de la cantante de Urnieta, la cual, siendo un referente de la canción vasca, no es suficientemente conocida. Todo ello como un pequeño homenaje cuando se cumplen 20 años de la muerte de Iriondo.

'Itzalen tektonika', por su parte, tiene como punto de partida el libro de igual título publicado por la editorial Susa en 2024. La poeta Itxaro Borda y el músico Joseba Irazoki han creado un espectáculo a partir de los poemas de esa colección. En esta ocasión presentarán juntos unos catorce o quince textos en los que propondrán temas, ritmos y ambientes.

El ciclo de recitales Poesia Orduak se incluye en el programa Euskal Jaiak de la capital guipuzcoana, el cual este año se celebra del 3 al 14 de septiembre.