La recogida separada en Álava alcanza el 41% en 2024, con un crecimiento del 7,3%

La recogida selectiva en Álava creció un 7,3% sobre el alcanzado el 41% en el pasado año 2024, y los residuos mezclados se redujeron un 1%, según los datos del Inventario de Residuos recopilados por el Observatorio de Residuos y publicados este viernes por la Diputación Foral de Álava.

La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha asegurado este viernes en una nota, que los datos son "muy positivos", ya que, "si se mantiene esta tendencia, van a permitir alcanzar el objetivo marcado desde Europa de llegar al 50% a 2035 y consolidar el rumbo y dirección en la gestión de residuos sostenible".

En esta tendencia favorable, destacan 13 municipios que superan el ratio del 50% de recogida separada ocupando el valor más alto del Territorio Kripán, con un 78%. Junto a esta localidad, se encuentran en la lista Valdegovia, Zigoitia, Zalduondo, Elciego, Iruña de Oca, Zuia, Barrundia, Arratzua-Ubarrundia, Navaridas, San Millán, Bernedo y Peñacerrada.

En este sentido, se aprecia, desde los últimos 15 años, un avance continuo, y se ha duplicado del 21 al 40% el porcentaje para la preparación, la reutilización y reciclaje. "Mejoramos la recogida separada y, por tanto, el reciclaje y demuestra la sensibilidad y responsabilidad de la ciudadanía a la hora de depositar los residuos en el contenedor adecuado", ha remarcado la responsable foral.

Dentro de este incremento destacan los biorresiduos, entre los que la recogida separada de poda ha aumentado su porcentaje un 19% respecto a 2023. El pasado año se generaron 134.768 toneladas y supone 397,30 kilos por habitante. Respecto al año 2023, el incremento por habitante y año es de siete kilos.

Si se evalúan losvtipos de tratamientos, el ratio general de preparación para la reutilización y reciclaje en 2024 fue del 40% de los residuos generados, manteniéndose la tendencia favorable hacia el logro de los objetivos legales.

La institución foral ha señalado que contribuirán a la mejora de este ratio acciones estratégicas, como el futuro centro de voluminosos y reutilización de Álava y la planta de compostaje que iniciarán las obras para su construcción en los próximos meses.

"Unas infraestructuras", ha indicado Zárate, que "en consonancia con las actuales políticas de economía circular, serán un punto de referencia tanto en materia de reutilización, favoreciendo la recogida de productos voluminosos y otros enseres desechados por la ciudadanía, como en el reciclaje del biorresiduo mediante compostaje, de manera que favorezcan la mejora de nuestros ratios y nos acerquen más a los objetivos europeos".

FRACCIONES

Los biorresiduos, como fracción prioritaria, cuya tasa de reciclaje ha pasado de un 22 a un 25% en 2024, continúa con su tendencia al alza. En lo que a la fracción papel y cartón se refiere, su tasa de reciclaje es del 74% y la de vidrio alcanza el 78%, cumpliendo ya con los objetivos europeos de reciclaje del 55% fijados para el año que viene.

Al igual que en la recogida separada, destacan diez municipios que ya han superado el 50% de preparación para reutilización y reciclaje. Estos son Kripan, Valdegovia, Elciego, Zalduondo, Iruña de Oca, Zuia, Navaridas, Arratzua-Ubarrundia, Barrundia y San Millán.

En cuanto a la reducción de uso vertedero como destino final, los datos muestran que el depósito se reduce cada año y acumula ya un descenso del 18% en los últimos diez años.

En general, la tendencia de los indicadores de interés es "positiva" para el Territorio Histórico de Álava. Mejoran la recogida selectiva y la ratio de reciclaje, junto con un descenso mantenido de la fracción resto y una menor entrada de residuos en vertedero".

"La correcta separación de los residuos domésticos y su depósito en los contenedores correspondientes representa una contribución esencial de la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático. Nos permite reducir las emisiones de CO2 derivadas del tratamiento de residuos y optimiza los costes asociados a la gestión pública, fomentando un modelo más sostenible y eficiente", ha incidido la diputada foral.

RESIDUOS DOMÉSTICOS

El inventario de Residuos Domésticos es un documento redactado por el Observatorio de Residuos Urbanos, órgano de coordinación y seguimiento permanente de todos los aspectos relativos a la gestión de residuos urbanos.

El principal objetivo de este documento es ofrecer una visión actualizada de la gestión de residuos en el Territorio que facilite la toma de decisiones encaminadas a la consecución de los objetivos marcados en el 'Plan de Residuos Urbanos de Álava 2030'.

El Servicio de Calidad Ambiental dependiente del departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, trabaja en la gestión y coordinación de información con los gestores y entidades locales.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos del Plan de Residuos Urbanos de Álava, se llevan a cabo espacios, foros de trabajo y reflexión compartida para recabar datos e información que "resultan claves para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones", ha remarcado Zárate.