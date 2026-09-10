Reconocen incapacidad permanente a una trabajadora de Ifam Seguridad por un cáncer de pulmón causado por humos metálicos

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Provincial de la Seguridad Social de Gipuzkoa ha emitido una resolución que reconoce la prestación económica de incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional a una trabajadora de la empresa Ifam Seguridad por el cáncer de pulmón que padece como consecuencia de la exposición a humos metálicos en la empresa.

La entidad gestora ejecuta así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, tras la denuncia de CCOO. Tras el proceso judicial emprendido por el sindicato, el TSJPV emitió sentencia según la cual el cáncer de pulmón que padece la trabajadora "derivaba de la exposición a los humos de diversos metales generados en el proceso productivo" de la empresa Ifam Seguridad SLU, radicada en Arrasate (Gipuzkoa) y dedicada a la fabricación de candados, cerrojos y cerraduras.

El responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha recordado que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) "hizo público hace menos de un año que casi 47 millones de personas trabajadoras, la mitad de la población trabajadora de la UE, pueden estar expuestas en su puesto de trabajo a productos y factores susceptibles de provocar cáncer".

Ríos entiende que "estamos ante un verdadero drama" y que para frenarlo se necesita "un compromiso de las empresas a la hora de implantar medidas preventivas, de entre las que la prioritaria sería la sustitución de productos cancerígenos por otros que no lo sean". El sindicato exige también mayores medidas de control, inspección y sanción a las administraciones con competencias en la materia.