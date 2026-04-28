Reconocen la labor de la Policía Local y Protección Civil de Barakaldo por su labor y actuación en la DANA

Entrega de medallas y distintivos al personal de la Policía Local y al voluntariado de Protección Civil en Barakaldo (Bizkaia) - AYTO. BARAKALDO

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Barakaldo ha celebrado este martes el primer acto oficial de entrega de medallas y distintivos al personal de la Policía Local y al voluntariado de Protección Civil, en reconocimiento a su labor, trayectoria, su apoyo a las personas damnificadas por la DANA, así como por otras actuaciones relevantes al servicio de la ciudadanía.

El acto ha sido presentado por Sol Magunagoikoetxea y ha contado con la presencia de la Corporación municipal, representantes institucionales como la Subdelegación del Gobierno y de Defensa, la judicatura, así como miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza y policías locales de otros municipios.

También han asistido representantes del tejido social y económico local, incluyendo asociaciones de comerciantes, vecinales, culturales y empresas del municipio. Durante la ceremonia, el concejal delegado de esta área, Ángel Madrazo, ha puesto en valor el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio público de los hombres y mujeres que velan por la seguridad en Barakaldo.

"Desde el Área de Seguridad Ciudadana este reconocimiento no solo busca agradecer su labor, sino también acercarla a la ciudadanía y visibilizar su importancia", ha precisado.

Asimismo, ha destacado que "es necesario un apoyo institucional constante que vaya más allá de declaraciones puntuales, apostando por la ampliación de la plantilla, con el objetivo de alcanzar la ratio recomendada de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes.

"Hemos dotado a nuestros agentes de más medios materiales y tecnológicos de tecnología avanzada, porque la seguridad de nuestros vecinos y vecinas de Barakaldo es una prioridad", ha reiterado.

El incremento de plantilla es necesario para reforzar la presencia policial en las calles, especialmente mediante patrullas a pie en los barrios, contribuyendo así a la reducción de actos delictivos y a mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía".

En el acto se ha destacado la importancia de la coordinación y colaboración entre los cuerpos policiales y ciudadanía. "Queremos que nuestro vecinos y vecinas salgan a la calle a disfrutar de los espacios públicos con plena libertad", ha concluido.